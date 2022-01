Best of Béla : « C’était un goûter convivial » – preuve de travail Béla Réthy – Sports

La soirée football ne commence que lorsque le son se fait entendre. Rude, distinctif, indubitable. Béla Réthy est le dernier commentateur allemand chevronné. Après le départ de Marcel Reif, le foot sans Réthy, c’est comme un journal sans gros titre – peut-être, mais en vain. Né à Vienne, il fait partie de la ZDF depuis 34 ans, est commentateur de football en direct depuis 30 ans et commente depuis 25 ans toutes les finales des championnats du monde et d’Europe diffusées par la ZDF.

Il peut parler. Tais-toi aussi. Réthy est resté silencieux pendant plusieurs minutes alors que l’assistant se battait pour la vie du Danois Christian Eriksen sur le terrain samedi soir. « Ce fut le transfert le plus difficile jusqu’à présent pour moi émotionnellement », a-t-il déclaré par la suite.

Réthy peut être direct, partial, irrespectueux. Lors de la finale de la Coupe du monde entre la France et la Croatie il y a trois ans, il accusait Kylian Mbappe d' »avoir fréquenté l’école d’art dramatique de Neymar » et Paul Pogba d’avoir « des conneries dans la tête ». Sa rhétorique était impressionnante lorsque l’image s’est perdue pendant quelques minutes lors des demi-finales EM entre l’Allemagne et la Turquie en 2008 à cause d’une tempête.

Les avis sont partagés sur Réthy, qui aura 65 ans en décembre 2022 – trois semaines après le début de la Coupe du monde de football au Qatar. Certains poussèrent un soupir dédaigneux en entendant sa voix, d’autres fondirent. Et comment est l’art maintenant, dans le match d’ouverture du Championnat d’Europe entre la France et l’Allemagne, avec l’expert Sandro Wagner comme co-commentateur ?

Voici quelques exemples de Réthy, non commenté. Ils sont sortis de leur contexte, mais ne sont pas censés être irrespectueux, mais plutôt en l’honneur d’un poème de football parfaitement formé :

« Il y a beaucoup d’espoir pour un nouveau conte de fées d’été qui commence ici. »

« N’est-ce pas incroyable ? Chantez l’hymne national après des mois de morosité. »

« L’équipe allemande essaie d’entrer dans le match à travers ce petit relais. »

« L’arbitre a pensé que tout était trop précis à mon goût. »

« Vous pouvez dire que les Français ont un grand respect pour les Allemands. »

« La France va mieux, devient plus forte. »

« Après un bon départ, l’équipe allemande s’est retrouvée en grand danger à deux reprises. »

« Un grand applaudissement pour l’engagement de l’équipe allemande. »

« Les tirs au but sont à un contre zéro pour la France. Seuls les tirs qui ont touché le but comptent. »

« Il n’y a pas de précision dans le jeu offensif de l’Allemagne. »

« Quel est le sujet des deux maintenant ? C’était juste un hors-jeu, pas de drame. »

« C’est une collation amicale. »

« Les joueurs allemands sont très fidèles à leur poste, il y a donc un manque de flexibilité, très statique, sans idées. »

« Il a réfléchi, pensa-t-il, Joachim Löw.

« Il va bien, Ginter, attends, ne te mêle pas de la danse.

« C’est maintenant une petite leçon de la France, j’espère au bon moment. »

« L’équipe allemande essaie vraiment. »

« Nous avons vu une équipe française intelligente et supérieure. »

« Il doit le voir, il doit le voir, Joachim Low, mais cette équipe de France est trop forte pour l’Allemagne. »

