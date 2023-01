Bernard Arnault : Qui est l’homme le plus riche du monde ?

Le milliardaire français Bernard Arnault possède la société de produits de luxe LVMH, qui comprend la marque Louis Vuitton, fondé en 1854, ou Dior (fondé en 1946). Le natif de Roubaix, dans le nord de la France, commande actuellement 60 des marques les plus prestigieuses, dont beaucoup sont des icônes de la mode contemporaine.

Un pilier central de l’empire d’Arnault est la mode de luxe pour les plus exigeants. Celui-ci est principalement représenté par la marque culte Louis Vuitton, fortement soutenue par d’autres noms célèbres tels que Christian Dior, Givenchy, Fendi ou Kenzo.

Comme le nom de l’entreprise française l’indique, LVMH ne se concentre pas uniquement sur la production et la vente de vêtements et de maroquinerie de luxe. Il gagne aussi des marques sélectionnées de vins et spiritueux avec des années de tradition (champagne Moët & Chandon et Dom Pérignon, cognac Hennessy), montres et bijoux ainsi que parfums et cosmétiques (Guerlain, Kenzo, Sephora, Tiffany). Les préoccupations incluent également le groupe de médias Groupe Les Echos – Le Parisien.

Arnault construit son empire de la mode depuis des décennies. Avec l’aide d’un marketing avisé, de designs innovants et de coudes « pointus », il a pu redonner l’éclat d’origine à des noms chers en quelques années. et en faire une entreprise mondiale très rentable. Les journalistes l’ont rebaptisé « l’homme au masque d’acier » ou « maître des marques de mode ».

En tant que fils d’une famille d’entrepreneurs, il a eu une attitude positive envers les affaires dès son plus jeune âge. Le tournant de sa carrière se situe en 1984, lorsqu’il reprend un consortium textile dirigé par Christian Dior.. Le groupe LVMH est né en 1987 de la fusion de Louis Vuitton et Moët Hennessy. Le nom de l’entreprise comprend les noms du fabricant de bagages et de sacs à main Louis Vuitton, du fabricant de champagne Moët et Chandon et du fabricant de cognac Hennessy.

-Dans les années 1990, d’autres ont été ajoutés sous l’aile LVMH marques Guerlain, Sephora et Marc Jacobs. En 2000, un grand magasin de vingt-trois étages a ouvert ses portes à Manhattan. Plus tard, LVMH s’est élargi pour inclure Emilio Pucci et Fendi, par exemple, conçu par le regretté célèbre designer allemand Karl Lagerfeld.

Des actifs d’une valeur de 3,9 billions

Il est né le 5 mars 1949 dans la ville industrielle de Roubaix, dans le nord de la France, près de la frontière belge. Il est diplômé du Lycée Maxence Van der Meersche de sa ville natale de Roubaix, du Lycée Faidherbe et de la prestigieuse L’École polytechnique de Paris, qui sont les écoles d’ingénieurs les plus importantes et les plus renommées de France. Jeune homme, il rejoint l’entreprise du père de sa femme, Ferret-Savinel, qu’il dirigera pendant plusieurs années.

Cet été, il a transformé la structure juridique de sa holding familiale Agache en une société par actions pour assurer le contrôle à long terme de la famille sur LVMH. Dans le cadre du nouveau montage juridique, la holding familiale est gérée par Agache Commandite SAS, détenue conjointement par les cinq descendants d’Arnault. La famille Arnault, à travers différentes entités juridiques, détient 47,99% de LVMH et détient 63,5% des droits de vote. L’entreprise emploie 175 000 personnes et a généré l’an dernier 64 milliards d’euros, pour un bénéfice net de 12 milliards.

Amoureux du vin du Château d’Yquem et des bonbons au chocolat, il adore jouer du piano, dit-il presque aussi bien que sa seconde épouse, la pianiste professionnelle Hélène Mercier.

Il a cinq enfants issus de deux mariages. Certains d’entre eux ont suivi les traces entrepreneuriales de leur père et dirigent plusieurs marques du groupe.

Son fils Antoine est marié au mannequin russe Natalia Vodianova. Les autres enfants d’Arnault sont Delphine, Alexandre, Frédéric et Jean.

Bernard Arnault est un collectionneur passionné et mécène de l’art et récipiendaire de prix tels que la Légion d’honneur et l’Ordre de l’Empire britannique.

La richesse d’Arnault Bloomberg sur sa liste actuelle de milliardaires estimé à 171 milliards de dollars (3,9 trillions de CZK)tandis que les actifs de Musk sont estimés à 164 milliards USD (près de 3,5 billions CZK).