Berlin n’approuve pas la construction d’une centrale nucléaire en Pologne. Qu’en est-il de Dukovany et de Temelín ?

Les autorités des quatre États est-allemands se sont opposées à la construction d’une centrale nucléaire en Pologne. Plans nucléaires de Berlin, Brandebourg, Saxe et Pologne dans le Mecklenburg-Vorpommern par exemple selon le serveur wGospodarce.pl ils ont refusé, craignant pour leur propre sécurité. Des protestations similaires devraient être entendues à l’avenir également dans le cas de l’achèvement des centrales nucléaires tchèques de Dukovany et de Temelín.

Les autorités de certains États fédéraux voisins de la Pologne exigent que la construction de centrales nucléaires en Pologne soit examinée du point de vue de la protection de l’environnement et de la population. Selon le serveur polonais, les pays sont préoccupés par la sécurité autour de la mer Baltique.

La Pologne n’a pas construit un seul réacteur nucléaire et tire son électricité principalement de la combustion du charbon. La construction de la première centrale électrique du pays a été interrompue en 1990, quelques années après l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

À l’automne, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a annoncé son intention de construire la première centrale nucléaire sur le site de Lubiatowo-Kopalino, dans le nord de la Pologne. Mais selon le serveur, l’emplacement est à environ 250 kilomètres de la frontière polono-allemande. Il sera construit par la société américaine Wesinghouse Electric. Le démarrage du réacteur est prévu pour 2033.

Selon Morawiecki, la Pologne prépare deux autres projets. Deuxièmement, la Pologne souhaite coopérer avec la société sud-coréenne KHNP. Il pousse près de la ville de Patnów dans le sud-ouest du pays. L’emplacement de la troisième usine sera choisi dans les prochains mois. La Pologne craint que le lobby anti-nucléaire allemand ne tente de faire pression sur eux via l’Union européenne.

La République tchèque envisage également de construire une nouvelle tranche nucléaire. La société semi-étatique ČEZ a reçu trois offres pour la construction d’une nouvelle unité nucléaire à Dukovany l’année dernière. La société française EDF, la société sud-coréenne KHNP et la société nord-américaine Westinghouse devraient être intéressées. Les parties intéressées doivent soumettre leurs offres finales d’ici la fin septembre de l’année prochaine. Le nouveau bloc devrait être construit d’ici 2036. Il est également question d’une augmentation plus récente de la capacité de Temelín, contre des lancements contre lesquels l’Autriche a protesté par le passé. Lors de l’achèvement de la construction, la dissidence a également été entendue de Bavière.

L’expansion de Temelín et Dukovan sera-t-elle également un problème ?

Václav Bartuška, représentant spécial du ministère tchèque des Affaires étrangères sur les questions de sécurité énergétique, estime que d’éventuels désaccords entre pays voisins ne doivent pas nous dissuader de planifier l’achèvement de la centrale.

« Si nous voulons vraiment quelque chose – par exemple, si nous voulons vraiment construire un nouveau Dukovany ou Temelín – rien ne nous empêchera de le faire. Et vice versa : si quelqu’un cherche des raisons pour lesquelles quelque chose ne fonctionne pas, il cherchera toujours les trouver », a-t-il écrit au journal Echo24.

Selon l’eurodéputé Alexander Vondra de l’ODS, le mix énergétique est le droit exclusif de chaque État membre de l’UE. La nouvelle taxonomie européenne inclut même le gaz nucléaire et temporaire parmi les sources d’énergie dites vertes, bien que l’Autriche et le Luxembourg, par exemple, s’y opposent.

Selon Vondra, avec l’approbation de la taxonomie, les règles de construction d’un bloc nucléaire et les paramètres de sécurité sont également renforcés. « Par exemple, il doit être clairement indiqué quand et où un entrepôt de déchets nucléaires sera construit, etc. Ceux qui vont construire et souhaitent utiliser les ressources européennes et bénéficier de prêts lucratifs doivent remplir ces conditions », a déclaré Vondra.

« Cela sera également examiné de près par la Commission européenne. Et si le bâtiment enfreint ce règlement, d’éventuelles poursuites intentées par d’autres États contre le bâtiment pourraient avoir une chance d’aboutir. Nous devons y prêter attention », a ajouté le député européen. Cependant, selon Vondra, il faut distinguer quand une protestation est vraiment intentionnelle, et laquelle n’est qu’un « alibi » pour certains politiciens, qui ont du mal à exprimer des opinions différentes de ce qu’ils ont jusqu’à présent.