Benzema sera appelé pour la Coupe d’Europe, après cinq ans hors de l’équipe de France, selon le journal | . tasse d’euro

La publication souligne qu’elle est « presque certaine », à confirmer ce mardi, lorsque Deschamps dévoilera la liste des 26 noms convoqués pour la compétition continentale. « L’Équipe » a également évoqué la possibilité dans l’édition de mardi, et le journal espagnol « Marca », de Madrid, a confirmé une enquête à ce sujet.

Benzema est accusé d’être impliqué dans l’affaire, car il encouragerait l’attaquant de l’Olympiakos à céder aux personnes qui le font chanter et à payer pour que sa vidéo ne soit pas diffusée. Il a été jugé et sera jugé en octobre de cette année. S’il est reconnu coupable, il encourt jusqu’à cinq ans de prison, en plus de payer une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 euros. Le processus impliquait quatre autres personnes.