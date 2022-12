Dimanche après-midi, l’international français a brillé lors du premier El Clásico de la saison de championnat. Il a marqué un but, le deuxième a été repris par VAR pour hors-jeu, mais malgré cela, le Real Madrid a battu Barcelone 3: 1 et a grimpé en tête du classement.

Lundi soir, il a posé sur la scène du Théâtre du Châtelet à Paris avec le trophée individuel le plus précieux qu’un footballeur puisse remporter.

« Qui d’autre que lui. Benzema doit gagner le Ballon d’Or, s’il n’annule pas l’annonce », a déclaré l’un de ses rivaux, Robert Lewandowski, avec un sourire amer il y a quelques jours. Le tireur polonais était le plus grand favori des deux dernières années, mais en 2020, les organisateurs n’ont pas décidé de vainqueur, et l’année dernière, le détenteur du record Lionel Messi a été placé de manière inattendue devant Lewandowski.

C’est aussi pourquoi le magazine France Football, auquel appartient la prestigieuse enquête, a modifié certains critères avant l’édition de cette année.

Depuis peu, le Ballon d’or était décerné par saison et non par année civile. La sélection des 30 nominés – Messi manquait cette année, soit dit en passant – a été supervisée par un jury d’experts dirigé par l’ambassadeur Didier Drogba, et le taux de participation a également été réduit : désormais, seuls les représentants des pays du top 100 de la FIFA peuvent soumettre leurs billets.

Vote tchèque au Ballon d’or Stanislav Hrabě, éditeur de serveur Aktuálně.cz Ballon d’Or du meilleur footballeur

1. Karim Benzema (France, Real Madrid)

2. Kevin De Bruyne (Belgique, Manchester City)

3. Thibaut Courtois (Belgique, Real Madrid)

4. Vinicius Junior (Brésil, Real Madrid)

5. Kylian Mbappé (France, Paris Saint-Germain) Meilleur gardien

1. Thibaut Courtois (Belgique, Real Madrid)

2. Alisson Becker (Brésil, Liverpool)

3. Jan Oblak (Slovénie, Atlético Madrid)

« L’accent est désormais davantage mis sur les performances individuelles, alors que les précédents succès d’équipe remportés par les footballeurs comptent beaucoup plus », a expliqué le journaliste Stanislav Hrabě, qui détient le vote tchèque dans le prestigieux sondage.

Cette année, il donne la priorité au champion général Benzémadeuxième derrière Kevin de Bruyne de Manchester City et troisième derrière le gardien Thibaut Courtois, un autre représentant de l’équipe à succès du Real Madrid.

« La contribution de Benzema a été énorme la saison dernière, il a réussi deux triplés lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions et a de facto éliminé deux ou trois équipes en route vers le trophée. »

La finale avec Liverpool a ensuite été décidée par le jeune Brésilien Vinícius Júnior avec un but, que Hrábe a inscrit à la quatrième place. Cinquième est le joueur français Kylian Mbappé.

Benzema a marqué 44 buts en 46 matches la saison dernière, il est le meilleur buteur à domicile et en Europe, et déjà en août, il a reçu le prix UEFA du meilleur footballeur de la saison.

Cependant, le Ballon d’Or était beaucoup plus élevé.

Benzema a connu les meilleures années de sa carrière dans la trentaine.

Il est revenu dans l’équipe nationale l’année dernière, après une absence de cinq ans en raison d’un prétendu chantage de son coéquipier Valbuena. Il a raté l’argenterie de ses Euros à domicile et du titre mondial 2018, mais il sera à nouveau la star française la plus regardée lors des prochains championnats, qui débuteront le mois prochain au Qatar.

On voit bien ce qu’il veut pour son 35e anniversaire, qu’il fêtera au lendemain de la finale à Doha…

« Le succès d’équipe est toujours passé en premier pour moi », a-t-il répété par le passé. « Je sais très bien que si je fais bien mon travail sur le terrain, les récompenses individuelles viendront. »

Il est supporter du Real Madrid depuis treize ans et, en près de soixante-dix ans d’histoire du Ballon d’Or, il est le cinquième vainqueur français. Entre 1983 et 1985, Michel Platini remporte le trophée scintillant, Raymond Kopa (1958), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998) se succèdent une fois dans les sondages, qui remettent le trophée à son successeur Benzema.

« Quand j’ai vu ce trophée devant moi, j’étais tellement fier de moi. Je me souviens de tout le travail, je n’ai jamais abandonné. C’était un rêve d’enfant devenu réalité, mais même si j’ai reçu le prix individuel, il appartient aussi à tous mes coéquipiers moi », a déclaré Benzema, qui a invité sa famille sur le podium après avoir reçu le trophée. Il a également remercié ses modèles Zidane et Ronaldo brésilien.

Le milieu de terrain de Barcelone Gavi d’Espagne a reçu le trophée Raymond Kopa du meilleur joueur de moins de 21 ans. Le joueur belge Thibaut Courtois du Real Madrid a remporté le trophée Lev Jašin du meilleur gardien de but.