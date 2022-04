Benfica et le Sporting affrontent le Dynamo Kiev dans un match solidaire. Hausse des stocks, puits de pétrole – Invasion de l’Ukraine

L’observatoire EDMO met en garde contre l’amplification de la désinformation russe et de la « russophobie »

L’Observatoire européen des médias numériques (EDMO) a mis en garde contre le renforcement de la désinformation russe, dans le contexte de la guerre avec l’Ukraine, et de la « russophobie », qui conduit à « des actions discriminatoires sans fondement contre les citoyens russes ».

Cette information est contenue dans le troisième rapport hebdomadaire « Disinformation Narratives about the War in Ukraine » de l’Observatoire européen des médias numériques (EDMO), couvrant la période du 24 au 31 mars.

Le rapport notait qu’un « renforcement de la désinformation russe » était attendu, car un réseau de faux comptes de médias sociaux avait été créé depuis le début de la guerre pour « élargir la diffusion de la désinformation du gouvernement russe et des autorités diplomatiques ».

Le poids de ce phénomène « augmente » et est surveillé par la communauté des chercheurs, a-t-il ajouté.

Un autre avertissement concerne la désinformation sur les conséquences économiques de la guerre.

« Les conséquences économiques des conflits actuels, y compris dans le secteur de l’énergie et de la production de blé, affectent gravement les chaînes d’approvisionnement mondiales » et celles-ci « deviennent des cibles faciles pour les campagnes de désinformation visant à créer le mécontentement en Europe et en Occident », prévient l’EDMO.

D’autres avertissements concernent la désinformation sur les pratiques discriminatoires à l’encontre des citoyens russes dans l’Union européenne et la « russophobie ».

« La ‘russophobie’ représente un vrai problème, surtout en Europe de l’Est » et « ces sentiments sont exagérés dans des actes discriminatoires infondés à l’encontre des citoyens russes », a déclaré l’Observatoire européen.

« Nous enquêtons sur cette tendance et fournirons une analyse dès que possible », a déclaré l’organisation dans son rapport hebdomadaire analysant les dernières tendances de la désinformation sur la guerre en Ukraine.

Le rapport met également en évidence cinq faux récits (« fake news ») circulant dans la semaine analysée.

L’un d’eux concerne le questionnement de la guerre, de sa réalité à ses motivations, où la désinformation est détectée indiquant que les médias rapportent de manière erronée le conflit ou se concentrent sur les laboratoires d’armes biologiques en Ukraine.

Un autre faux récit concerne des informations non prouvées sur le combat et la reddition, avec des manœuvres militaires sorties de leur contexte.

La désinformation a également été détectée sur la crise humanitaire, faisant référence aux réfugiés et aux exploiteurs ukrainiens abusifs des pays qui les accueillent ou des forces armées empêchant l’aide aux civils ou même aux mineurs non accompagnés.

Il existe également deux autres tendances de désinformation : la représentation déformée de l’Ukraine et de la Russie.

Au total, 738 avis ont été fournis par des partenaires de « fact-checking » [verificadores de factos] EDMO depuis le 24 février et 57 au cours de la semaine depuis le signalement (24-31 mars).

En termes de moyens utilisés pour véhiculer la désinformation, 37 % étaient des vidéos, 35 % des images et 28 % du texte.

L’Observatoire EDMO souligne que « pour avoir une compréhension complète de la désinformation, l’accès aux ensembles de données pertinents à partir de plateformes ‘en ligne’ est essentiel », car cela permettra d’identifier les acteurs, les vecteurs, les outils, les tendances et les modèles.

Pour cette raison, et en mettant l’accent sur la guerre en Ukraine, le «groupe de travail» EDMO pour la désinformation sur la guerre en Ukraine a envoyé des demandes à Alphabet, Meta, Pinterest, Snapchat, Telegram, TikTok et Twitter pour des données, basées sur certains paramètres , et ventilés par États membres.

« Nous espérons recevoir ces informations « en temps voulu » et les considérer comme un processus de « référence » qui, nous l’espérons, sera reproduit régulièrement », a déclaré l’Observatoire européen.