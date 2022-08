Beauté, performance et histoire. La vente aux enchères de voitures de cette année commence et voici les dix voitures anciennes les plus intéressantes

La Ferrari 410 Sport Spider de près de quatre cents chevaux avec un énorme moteur douze cylindres de 4,9 litres, surnommée le monstre de Modène, a tout ce que l’un des vétérans les plus précieux devrait rencontrer. Technique parfaite, beauté, unicité, histoire claire et histoire.

Il était piloté par Juan Manuel Fangio, une légende argentine considérée comme l’un des pilotes les plus titrés et les meilleurs de l’histoire des courses de Grand Prix. Carroll Shelby a acquis une renommée avec elle aux États-Unis. Et Enzo Ferrari dit que c’est le meilleur Gerrari qu’il ait jamais fait…

Nous avons sélectionné pour vous dix voitures qui ont retenu notre attention. Et la Ferrari 410 Sport Spider est incontournable.

Dans le top 10 des voitures avec les prix de vente attendus les plus élevés, le constructeur automobile Maranell en compte six. Et même une qui ambitionne de devenir l’une des cinq voitures les plus chères au monde.

L’offre comprend des voitures de course uniques qui sont passées entre les mains de coureurs légendaires, des pièces rares de marques européennes, américaines et japonaises. Vous pouvez acheter des voitures anciennes qui ont plus de cent ans, mais aussi des voitures électriques qui ont douze ans. Cependant, le roi des enchères sera certainement la marque Ferrari.

Le catalogue de vente aux enchères de Sotheby’s pour cet événement compte près de deux cents articles et offre un joyau absolu pour presque tout le monde. Toute personne qui a assez d’argent doit être notée. Il est vrai que vous pouvez également trouver des voitures converties dans le menu sous un million de couronnes mais l’essentiel s’est passé plusieurs étages au-dessus.

Toute personne intéressée par les anciens combattants sera probablement en Californie en ce moment dans la ville côtière de Monterey. C’est là que s’est déroulée la célèbre Monterey Car Week, qui a eu quelques temps forts. L’un d’eux était une vente aux enchères de trois jours où la voiture la plus chère du monde a été vendue.

Seules trois pièces de la Mercedes-Benz 540 K « à longue queue » survivent dans le monde. Celle-ci est de 1937, et durant sa longue existence les cinq précédents propriétaires n’ont parcouru que vingt mille kilomètres avec. C’est pourquoi il n’est pas du tout nécessaire de subir une rénovation importante.

Son premier propriétaire était le dirigeant afghan Muhammad Zahir Shah. Le dernier roi de son pays a fait transporter des voitures à Kaboul, qui pendant son règne s’est transformée en une ville moderne avec des routes à conduire.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, il envoie la voiture en France, où elle est garée à l’ambassade d’Afghanistan à Paris. Il y vécut jusqu’en 1948. Des voyages ultérieurs l’amenèrent ensuite à Londres et de là aux États-Unis, où il fit partie des collections des collectionneurs renommés Vernon Jarvis et plus tard Robert Bahrem.

Prix ​​prévu : 9 à 12 millions de dollars

Maserati 450S

Dans l’après-guerre, le constructeur automobile Maserati a lutté pour survivre. Dans le même temps, ses habitants ont pu fabriquer de brillantes voitures de course. La 450S à huit cylindres en fait partie. Il s’agit de la neuvième œuvre sur un total de dix produites.

Immédiatement après son achèvement, cette maison Maserati est devenue les États-Unis d’Amérique. La 450S proposée démontre l’importance d’une parfaite connaissance de l’histoire d’une voiture ancienne particulière. L’ancien propriétaire Oscar Davis a embauché Adolfo Orsi, petit-fils de l’ancien propriétaire de l’usine automobile, pour faire une analyse historique complète et obtenir une copie de la fiche de production de l’usine.

Le résultat est un rapport qui, malgré sa riche histoire de course, la Maserati 450S conserve la plupart de ses équipements mécaniques d’origine, y compris la culasse et le carter moteur, l’arbre de transmission, le boîtier de direction, le radiateur, le démarreur, le collecteur d’échappement ou le silencieux. Le moteur est également d’origine et le tube du cadre a également l’air authentique. Selon Orsi, la voiture conserve un « niveau d’authenticité étonnant ».

Prix ​​prévu : 9 à 11 millions de dollars

Talbot-Lago T150-C SS Teardrop Coupé

Seules onze tablettes aérodynamiques en forme de larme du carrossier Paris Figoni & Falaschi ont vu le jour. De plus, ceux proposés dans la vente aux enchères sont les seuls fabriqués à des fins de course. Le fait saillant est sa participation aux 24 Heures du Mans en 1939. Si son équipage conserve la neuvième position, il doit quitter la course au 88e tour.

Au début de la guerre, la Talbot est confisquée par les Allemands et la voiture est portée disparue à Berlin-Est depuis près de cinquante ans. Ce n’est qu’après la chute du mur de Berlin qu’il a atteint la partie ouest de la ville et que le nouveau propriétaire a commencé sa rénovation, qu’il n’a pas achevée.

Les voitures ont continué à voyager aux Pays-Bas et, en 1996, San Diego, aux États-Unis, est devenue sa maison. Une rénovation exigeante de six ans a suivi, et son aspect actuel en est le résultat. En 2007, la voiture a fait sa première apparition publique en 68 ans au Pebble Beach Concours d’Elegance. Deux ans plus tard, il remporte le grand prix de l’événement le plus célèbre d’Europe, le Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

Prix ​​prévu : 9 à 11 millions de dollars

Ferrari 375MM

Cette Ferrari rouge fait partie d’une série de 26 voitures qui, grâce à leur beauté et à leurs résultats en course, occupent une place particulière dans l’histoire de la marque automobile. La participation à des courses telles que les 1000 km de Buenos Aires, les Mille Miglia Italia ou les 24 Heures du Mans parle d’elle-même.

La participation à la lutte au Mans est ce qui donne au propriétaire l’opportunité de participer à la prestigieuse course vétéran Le Mans Classic. Mais les voitures proposées sont différentes en quelque chose, ce qui les rend assez spéciales. Alors que la plupart des modèles 375 MM ont une carrosserie de l’atelier Pininfarina, Sergio Scaglietti a été le seul à modifier le manteau de ce modèle après un accident de course mortel en Suède.





Prix ​​prévu : 8 à 10 millions de dollars

Ferrari F300

Formule 1, Michael Schumacher et Ferrari. Tout le reste n’était que sauce, mais c’était absolument parfait. La monoplace F300 a été présentée pour la première fois devant huit cents journalistes le 7 janvier 1998. À ses côtés se tenaient M. Schumacher, Eddie Irvine, le patron de Ferrari Luca di Montezemolo et le patron de l’équipe Jean Todt. Le moteur de trois litres d’une puissance de 800 chevaux est caché sous un châssis rouge.

Pour la saison 1998, neuf sièges individuels ont été produits, proposés avec le numéro 187 étant le septième. Schumacher l’a piloté dans quatre courses de la série F1, à savoir les Grands Prix du Canada, de France, d’Angleterre et d’Italie, et a toujours gagné avec lui. Cependant, il n’a remporté la série entière pour la première fois en tant que membre de l’équipe Ferrari que deux ans plus tard.

En 1999, le constructeur automobile a vendu le monoposte 187 à des particuliers avec quelques pièces de rechange. Pendant les 23 années suivantes, la formule Schumacher n’a jamais été exposée et n’a subi aucune intervention de remodelage.

Prix ​​prévu : 6 à 8 millions de dollars

Lamborghini Countach LP5000S

Nous le savons tous et il semble encore difficile de croire que c’était une voiture née dans les années soixante-dix du siècle dernier. Cette section particulière avec un 12 cylindres rugissant, 375 chevaux et un kilométrage minimum de cinq mille cinq cents kilomètres était déjà inscrite en juillet 1984 sur le certificat technique.

Seulement 321 unités de la version LP5000 S ont été produites. Proposée en Californie, une partie de l’usine de Sant’Agata Bolognese est d’abord allée à son propriétaire en Suisse, qui l’a conservée jusqu’en 2002. Quatre ans plus tard, la voiture change à nouveau de mains et prend la direction de la Grande-Bretagne, où elle entre dans la collection. et sur la route partent rarement.

Malgré l’utilisation festive de la Lamborghini, les propriétaires n’ont rien coûté et lui ont offert cette année un traitement rajeunissant documenté par une facture de plus de trois quarts de million de couronnes. Le contenu comprend, par exemple, le nettoyage de six carburateurs Weber, le remplacement du maître-cylindre de frein, le réglage de la chaîne de distribution ou la révision des roues.

Prix ​​prévu : 700 à 900 mille dollars

Hispano-Suiza H6C « Tulipwood »

André Dubonnet mène une vie heureuse. Il a eu de la chance dès le départ car il est né dans une famille qui gagnait beaucoup d’argent grâce à la production de cognac. Mais il était aussi un champion de la Première Guerre mondiale, un inventeur à succès et un participant olympique à la luge. Et aussi pilote de course automobile.

C’est pourquoi il a acheté le châssis et le moteur au constructeur automobile français Hispano-Suiza, où il a fait fabriquer la fameuse carrosserie par la compagnie aérienne, dans laquelle la tôle a été remplacée par du bois. Cela réduit considérablement le poids de la voiture géante, mais n’obtient pas de résultats éblouissants.

La voiture a survécu à la Seconde Guerre mondiale cachée dans un entrepôt en Grande-Bretagne. Les éclats de la bombe ont légèrement endommagé l’arrière, mais à part cela, il est resté dans son état d’origine. Dans les années 1950, elle a subi une rénovation, lorsque la voiture était principalement équipée d’ailes contemporaines réalisées dans le style des panneaux de carrosserie en bois. Dans la première moitié des années soixante, les voitures ont fait leur chemin vers les États-Unis, puis vers l’Europe. Il a été rajeuni pour la dernière fois en 1985.

Prix ​​prévu : 8 à 12 millions de dollars

Fiat 8V supersonique

Fiat, popularisée par la petite Fiat 500, est une marque qui se démarque à peine parmi Ferrari, Maserati, Porsche ou Jaguar. Cependant, cela ne s’applique pas au modèle 8V Supersonic.

La Fiat huit cylindres qui ambitionne de rivaliser avec la légende sportive italienne avait fait pas mal de bruit au moment de sa création, lorsque les médias de l’époque l’avaient qualifiée de plus gros choc de l’année. Une voiture techniquement exceptionnelle nécessite une carrosserie sur mesure en Italie, pleine de spécialistes compétents. L’atelier de carrosserie Turin Ghia en a pris quatorze pour les montrer et le modèle Supersonic en a été le résultat.

D’Europe, cette voiture particulière est arrivée aux États-Unis peu de temps après sa production en 1953. Elle a subi sa première rénovation majeure en 2007, suivie d’autres améliorations mineures au fil des ans. Fiat a reçu son dernier entretien important entre 2019 et 2021, lorsque, par exemple, le carburateur a été ajusté, la transmission a été refermée, le câblage du moteur a été réparé et le calage a également été ajusté. Il attend maintenant un nouveau propriétaire et mérite suffisamment de crédit.

Prix ​​prévu : 1,7 à 2 millions de dollars

Tesla Roadster R80 3.0

Si Fiat se démarque dans le défilé des autres voitures, il s’agit là d’un OVNI complet. La voiture électrique de Tesla est également mise aux enchères. Et c’est comme ça que ça devrait être. C’est le moteur qui, lors de son introduction en 2008, a contribué à lancer la transformation du monde automobile.

La Tesla Roadster est devenue la première voiture entièrement électrique à utiliser une batterie lithium-ion pouvant fonctionner dans le trafic normal.Cette technologie a permis au Roadster de parcourir une distance de plus de 200 kilomètres avec une seule charge, ce qui était une valeur vraiment impressionnante pour le temps.

Tesla a produit environ 2 450 Roadsters entre 2008 et 2012. Les fonctionnalités actuelles proposées ne sont qu’une augmentation de 6 400 kilomètres, ainsi qu’une augmentation de trente mille dollars de la capacité de la batterie apportée par le service de marque, qui étend l’autonomie à plus de 500 kilomètres.

Mais que fait-il dans cette vente aux enchères pleine de bijoux automobiles ? Selon Sotheby’s, la Tesla Roadster a le potentiel pour devenir l’une des voitures les plus emblématiques du 21e siècle.

Prix ​​prévu : 125 à 150 000 roupies.