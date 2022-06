Bataille des Nains pour la France. Il a gagné du temps supplémentaire avec l’Italie grâce à un but de dernière minute

Pendant longtemps, il a semblé que le duel des nains de hockey lors de la Coupe du monde en Finlande se terminerait par un résultat de football 1: 0 pour l’Italie contre la France. Pourtant, les joueurs de l’équipe du coq des Gaules n’ont pas plié les armes et ont réussi à égaliser dans les derniers instants. En prolongation, ils ont décidé de gagner 2:1.

L’équipe du sud de l’Europe a conservé un léger avantage depuis la 15e minute. Le défenseur français Florian Chakiachvili a commis une erreur en s’affaiblissant dans la zone défensive et l’attaquant Luca Frigo a arraché le disque, qui a couru seul dans le but de Buysse. Il a réussi à mettre la main sur le coup droit du numéro un et l’Italie a pris une avance de 1:0.

La France a réussi à égaliser jusqu’à 66 secondes avant la fin des vingt dernières minutes. Damien Fleury a tiré à la maison depuis la ligne bleue et son tir s’est déchaîné dans le dos de Bernard Sacha Treille, que les fans tchèques connaissent peut-être pour son travail en extra-ligue à Kladno, Sparta ou Pardubice.

Une minute de plus a suffi à la France dans le temps additionnel. L’équipe de Bozon a remporté la rondelle derrière le temple italien, trouvant Hugo Gallet dans le ring et il a tiré une victoire cruciale pour son équipe avec un tir précis sous la barre. La France compte ainsi cinq points et occupe la cinquième place. L’Italie a pris les premiers points et occupe la septième place du groupe A.

Résultats du groupe A :

France – Italie 2:1pp. (0:1, 0:0, 1:0 – 1:0)

Cible: 59. Treille (Fleury, Auvitu), 62. Gallet (T. Bozon) – 15. Frigo.

