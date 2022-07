Bašová veut aller aux Jeux olympiques avec le propriétaire terrien. Même s’il a commencé comme un « mauvais émeutier »

Dans le cadre de trois duels préparatoires contre la France, qui se sont déroulés sur la pelouse du Slavia, elle a dirigé l’équipe des jeunes en tant que capitaine, mais à 20 ans, elle s’est également imposée dans l’équipe A féminine. L’étudiante en psychologie Kateřina Bašová est apparue dans tous les matches, dans lesquels les Tchèques ont gagné une fois après des attaques séparées (5:4) et perdu deux fois (1:2).

L’équipe des moins de 21 ans veut transformer une expérience précieuse en succès au Championnat d’Europe II. division, qui aura lieu à Vienne fin juillet.

Avec la sélection junior, vous avez disputé trois matchs de préparation contre la France. Que montrent-ils ?

Il est important de dire que le premier d’entre eux a été le duel de notre équipe nationale senior contre vingt et un d’entre eux. On a aussi joué avec des joueurs expérimentés, c’était un bon début. En conséquence, il n’a pas tout à fait réussi, mais son jeu était de bonne qualité. Les deux prochains matchs sont pour l’équipe junior. Le premier s’est mieux passé pour nous, nous nous sommes davantage reposés. Le deuxième était plus exigeant, nous n’avions presque pas de remplaçants, la plupart d’entre nous ont joué tout le match. Prévu de travailler sur la physique. Elle exige, physiquement et mentalement, un tel baptême du feu. Même si nous avons perdu, je pense que nous avons bien fait. Cela nous donne certainement plus d’expérience.

Quoi précisément ?

Pour la première fois, nous avons joué complètement à vingt et un ans. Nous avons essayé le système que l’entraîneur voulait de nous, les principes que nous devions suivre. Et nous essayons aussi de tirer le maximum de nous-mêmes. Après le match, on s’est tous allongés par terre, on s’est occupé d’eux. Ça en vaut la peine.

Dans l’équipe junior, vous êtes le capitaine, le leader. Quel rôle as-tu dans l’équipe nationale adulte, cela fait-il une grande différence ?

Chez nous, c’est spécifique parce que beaucoup de joueuses ont la vingtaine et des femmes en même temps, c’est très diversifié. Bien sûr, nous obtenons toujours de nouvelles expériences. Aussi en jouant contre des adversaires plus âgés, plus organisés et plus expérimentés. Je ne peux pas dire que je me sens comme un leader à vingt et un ans, c’est super que nous agissions tous en équipe. On communique beaucoup entre nous sur le terrain, on se dit quoi faire. Je ne pense pas vraiment à qui est le plus âgé, le plus expérimenté là-bas. Même les plus jeunes filles sont dans la même situation que moi.

Comment ça marche avec l’entraîneur de l’équipe nationale tchèque Gareth Grundy d’Irlande ?

Cela nous apporte tellement. Parfois, nous trouvons des choses auxquelles nous n’avions jamais pensé. Il peut parfaitement analyser chaque petit détail, il sait comment nous donner des conseils et où nous diriger. Il est très volontaire, on voit à quel point il travaille dur. Je crois que nous avons un bel avenir devant nous. Ils essaient de nous pousser à toujours nous pousser au maximum – ce qui est difficile, mais tous les joueurs peuvent voir ce que cela nous donne. Je suis vraiment excité à ce sujet.

Comment êtes-vous arrivé au hockey sur gazon ?

J’ai commencé quand j’avais environ cinq ou six ans. Nous avons déménagé à Rakovník, où le hockey sur gazon est un sport très populaire pour une si petite ville. Mes parents voulaient m’installer avec ma sœur quelque part, ils aiment vraiment la terre – à cause de toute la communauté et de la façon dont ils travaillent avec les enfants là-bas. Il y avait en fait deux équipes d’enfants. Nous avons commencé à jouer, puis les voisins se sont joints à nous, alors nous avions une installation de hockey dans notre village.

Cela a-t-il toujours été votre sport numéro un ?

Oui, ça a toujours été comme ça pour moi. Je fais d’autres sports juste pour le plaisir, en complément.

En même temps, le hockey sur gazon n’est pas un sport complètement traditionnel en République tchèque, qu’est-ce qui vous a attiré ?

Je ne sais pas… Je suis venu vers lui comme un violoniste aveugle. Je l’ai apprécié dès le début, même si j’avais de mauvaises tripes. J’étais accro, il y avait un super groupe autour de lui, c’est un sport d’équipe, ça m’a beaucoup appris. Ensuite tu y vas avec inertie, je continue à parcourir les catégories plus anciennes, jusqu’à présent les femmes.

Quel est ton but? Est-ce un rêve d’engagement à l’étranger?

Bonne question. Je n’ai encore rien de concret. J’ai beaucoup pensé à voyager à l’étranger pour étudier et y trouver une équipe de hockey sur gazon. Mais plutôt encore au stade de la planification et de la théorie. Je ne peux pas encore le dire.

Croyez-vous que vous pouvez obtenir plus de succès avec l’équipe nationale ? Débuter aux JO faisait-il partie de vos rêves ?

Si je devais dire que notre plus grand objectif et rêve commun serait de participer aux Jeux olympiques. Mais dans le cadre de mon objectif actuel, je veux jouer dans l’Europe « A », en ne jouant que contre les meilleurs joueurs. Essayer quoi.

Les Jeux olympiques font également partie d’un projet qui soutient les sports collectifs féminins. Cela vous a-t-il été d’une grande aide et comment l’avez-vous utilisé ?

Ce n’est qu’un début, nous relevons de tous côtés de nouveaux défis. Mais nous recevons en fait plus de soutien. On a la possibilité d’une meilleure préparation physique, d’un meilleur entraînement, on a plus de matchs préparatoires. En dehors de la régénération, nous venons en fait d’apprendre tout cela. En même temps, c’est une responsabilité beaucoup plus grande pour nous. C’est difficile, mais ça en vaut vraiment la peine.