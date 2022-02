Bartoš s’exprime à Bruxelles sur les priorités numériques de la République tchèque en tant que président de l’UE

Bruxelles – Le vice-Premier ministre de la République tchèque chargé de la numérisation, Ivan Bartoš, est arrivé aujourd’hui à Bruxelles pour discuter des priorités numériques de la présidence tchèque au sein de l’Union européenne. Au second semestre, la République tchèque devra jouer un rôle de premier plan dans la négociation de certaines des règles clés concernant l’identité numérique, le fonctionnement des réseaux sociaux et l’intelligence artificielle.

« La priorité absolue de la République tchèque est de terminer la discussion des propositions que nous reprendrons après la France », a déclaré Bartoš à TK aujourd’hui.

Si la présidence française actuelle ne parvient pas à achever les négociations entre les États membres et le Parlement européen sur des normes clés qui, entre autres, renforcent les règles de fonctionnement des grandes plateformes Internet, le sort des négociations sera entre les mains de la République tchèque . Selon Bartoš, des réglementations sur les marchés et les services numériques sont nécessaires car l’UE poursuit une transformation d’Internet et de la société dans son ensemble ces dernières années, à laquelle les normes européennes n’ont pas encore répondu. Ceci est similaire à l’introduction des portefeuilles électroniques et des identités numériques, dont les détails seront ajustés pendant le leadership tchèque dans le bloc des 27 nations.

En revanche, la régulation de l’usage de l’intelligence artificielle, que les Tchèques veulent aussi pousser, fait partie des sujets sur lesquels l’UE pourrait réagir au début du boom attendu.

« Je considère qu’il est important de favoriser l’innovation et de supprimer les charges administratives. En même temps, il est nécessaire d’assurer la protection de la vie privée, des données et des droits de l’homme », décrit fermement Bartoš, c’est là que les négociations sur la plupart des propositions numériques avanceront.

Le vice-Premier ministre restera à Bruxelles jusqu’à mardi, date à laquelle il accordera plus d’attention aux sujets liés à sa fonction de ministre du Développement régional, notamment le retrait d’argent des fonds de l’UE. Il rencontrera à ce sujet la commissaire européenne à la cohésion Eliza Fereira et le commissaire au budget Johannes Hahn.