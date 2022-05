Les Chiliens Tomás Barrios (139) et Nicolás Jarry (140) rencontrent leurs rivaux pour leurs débuts en qualifications pour Roland Garros, le deuxième Grand Chelem de l’année.

joueuse nationale de tennis Nicolas Jarry (classé 139e à l’ATP) et Thomas Barrios (140º) sera présenté en première à l’aube, heure du Chili, dans la phase de qualification de l’Open de Roland Garrosen France, le deuxième Grand Chelem de la saison.

Le petit-fils de Jaime Fillol jouera le premier tour du terrain 15 du complexe parisien, à 04h00 au Chili, face à la Slovaquie Luc Lacco (229).

Le joueur de 26 ans originaire de Santiago jouera un duel sans précédent avec les natifs de Piestany en termes de professionnalisme.

Pendant ce temps, chillanejo sautera sur la piste en terre battue à 05h30 au Chili pour affronter également le Slovaque Jozef Kovalik (211).

Barrios et l’Europe se rencontrent en 2021, à l’ATP de Cordoue, avec des victoires pour Kovalik 4-6, 6-2 et 6-3.

Deux raquettes chiliennes tentent de rejoindre le tableau principal de Roland Garros, où les attendent leurs compatriotes Cristian Garín (36 ans) et Alejandro Tabilo (78 ans).

Jarry et Barrios sont tous les deux têtes de série lors du tour de qualification, il est donc possible qu’ils se rencontrent en trois tours avant le «tableau principal» de la compétition la plus prestigieuse sur terre battue.