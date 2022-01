Balle à la main. Championnat d’Europe 2022 EN DIRECT, RÉSULTAT 15/01/2022. TABLEAUX, HORAIRES. Où regarder à la télévision et en streaming ? Quand jouent les Polonais ?

Championnat d’Europe de handball masculin hongrois ET SLOVAQUIE 2022. Calendrier, tableau + RÉSULTATS EN DIRECT actuels. Le championnat débutera le 13 janvier et se poursuivra jusqu’au 6 février 2022. Où regarder le championnat d’Europe de handball à la télévision et sur Internet ? Où est le streaming en ligne du championnat ? Championnat d’Europe de handball en direct à la télévision et sur Internet. Ici, nous mettrons régulièrement à jour les résultats du championnat d’Europe de handball. Quand jouent les Polonais ? Vérifiez les résultats.

Hongrie ET SLOVAQUIE 2022. Où est diffusé le Championnat d’Europe ? LIRE AUSSI : RELATIONS DIRECTES Pologne – Biélorussie. Où peut-on regarder le match ? Les stations d’Eurosport détiennent les droits de diffusion du Championnat d’Europe 2022. Les matchs seront diffusés sur Eurosport 2. Et où regarder Championnat d’Europe sur Internet ? Les retransmissions de tous les matchs seront disponibles sur la chaîne Youtube de la Fédération Européenne de Handball – Compétitions IHF.[/b] Et où regarder en ligne les matchs du Championnat du monde de handball 2021 ? Les retransmissions de tous les matchs sont disponibles sur la chaîne Youtube de la Fédération Internationale de Handball – EHF. CHAMPIONNAT D’EUROPE DE HONGRIE ET ​​DE SLOVAQUIE 2022. Calendrier, programme détaillé PREMIÈRE PHASE groupe A Slovénie – Macédoine du Nord 27h25 (13h10)

Danemark – Monténégro 30:21 (18:10)

Macédoine du Nord – Monténégro (15/01, 18h00)

Slovénie – Danemark (15.01, 20h30)

Monténégro – Slovénie (17 janvier, 18h)

Macédoine du Nord – Danemark (17 janvier 20h30) Tableau je suis en effet Équipe Concurrence Points Cibler 1. Danemark 1 2 30-21 1. Slovénie 1 2 27-25 3. Macédoine du Nord 1 0 25-27 4. Monténégro 1 0 21-30 Groupe B Hongrie – Pays-Bas 28:31 (10:13)

Portugal – Islande 24h28 (10h14)

Islande – Pays-Bas (16/1, 18h)

Portugal – Hongrie (16 janvier 20h30)

Pays-Bas – Portugal (18/1, 18h00)

Islande – Hongrie (18/01, 20h30) Tableau je suis en effet Équipe Concurrence Points Cibler 1. Islande 1 2 28-24 2. néerlandais 1 2 31-28 3. Hongrie 1 0 28-31 4. le Portugal 1 0 24-28 Groupe C Serbie – Ukraine 31:23 (17:11)

Croatie – France 22:27 (11:13)

France – Ukraine (15 janvier, 18h)

Croatie – Serbie (15 janvier 20h30)

Ukraine – Croatie (17 janvier, 18h)

France – Serbie (17 janvier 20h30) Tableau je suis en effet Équipe Concurrence Points Cibler 1. Serbie 1 2 31-23 2. La France 1 2 27-22 3. Croatie 1 0 22-27 4. Ukraine 1 0 23-31 Groupe D Allemagne – Biélorussie 33:29 (17:18)

Autriche – Pologne 31:36 (14:17)

Allemagne – Autriche (16 janvier, 18h)

Biélorussie – Pologne (16 janvier 20h30)

Pologne – Allemagne (18 janvier, 18h)

Biélorussie – Autriche (18/01, 20h30) Tableau je suis en effet Équipe Concurrence Points Cibler 1. Pologne 1 2 36-31 2. allemand 1 2 33-29 3. Biélorussie 1 0 29-33 4. L’Autriche 1 0 31-36 Groupe E Espagne – République Tchèque 28:26 (14:11)

Suède – Bosnie-Herzégovine 30:18 (17:11)

République Tchèque – Bosnie-Herzégovine (15/01, 18h00)

Espagne – Suède (15 janvier 20h30)

Bosnie-Herzégovine – Espagne (17 janvier, 18h)

République tchèque – Suède (17 janvier 20h30) Tableau je suis en effet Équipe Concurrence Points Cibler 1. la Suède 1 2 30-18 2. Espagnol 1 2 28-26 3. République Tchèque 1 0 26-28 4. Bosnie Herzégovine 1 0 18-30 Groupe F Russie – Lituanie 29:27 (14:9)

Norvège – Slovaquie 35:25 (15:11)

Slovaquie – Lituanie (15 janvier, 18h)

Norvège – Russie (15 janvier 20h30)

Slovaquie – Russie (17 janvier, 18h)

Lituanie – Norvège (17 janvier 20h30) Tableau je suis en effet Équipe Concurrence Points Cibler 1. Norvège 1 2 35-25 2. Russie 1 2 29-27 3. Lituanie 1 0 27-29 4. Slovaquie 1 0 25-35 PHASE IMPORTANTE Groupe 1 A1 – B1 (20.01)

A2 – C2 (20.01)

C1 – B2 (20.01)

A2 – B2 (22.01)

A1 – C2 (22.01)

C1 – B1 (22.01)

B1 – C2 (24.01)

A2 – C1 (24.01)

A1 – B2 (24.01)

B2 – C2 (26.01)

A2 – B1 (26.01)

A1 – C1 (26.01) Groupe 2 D1 – E1 (20.01)

D2 – F2 (20.01)

F1 – E2 (20.01)

D2 – E2 (21.01)

D1 – F2 (21.01)

F1 – E1 (21.01)

E1 – F2 (23.01)

D1 – F1 (23.01)

D1 – E2 (23.01)

E2 – F2 (25.01)

D2 – E1 (25.01)

D1 – F1 (25.01)