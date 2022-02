Balises d’actualités Flash | leichtathletik.de

14.02.2022



Faits intéressants du monde de l’athlétisme

Ewa Swaboda débute à l’ISTAF Indoor Düsseldorf

L’actuelle femme la plus rapide du monde débutera dimanche prochain (20 février) à l’ISTAF Indoor Düsseldorf : vendredi à Lodz, Ewa Swaboda a couru 60 mètres en 7,00 secondes plus vite que quiconque en cinq ans. Le Polonais a rencontré, entre autres, la championne d’Europe en salle Ajla del Ponte (Suisse) et de nombreux sprinteurs rapides DLV, menés par Gina Lückenkemper (SCC Berlin). Les vainqueurs de l’année dernière Arthur Cissé (Côte d’Ivoire), le champion olympique du relais Eseosa Fostine Desalu et Jimmy Vicaut (France) étaient au centre des préoccupations chez les hommes. Ils seront défiés par les meilleurs sprinteurs de DLV autour de Kevin Kranz (Sprintteam Wetzlar) et Julian Wagner (LC TopTeam Thuringia). pm/qn

Jennifer Montag arrête avec des problèmes musculaires

Quiconque a raté la meilleure sprinteuse de Leverkusen, Jennifer Montag, sur le terrain de départ de Dortmund samedi, trouvera l’explication sur son profil Instagram : la joueuse de 24 ans, qui a pu passer à 7,19 secondes l’an dernier et est actuellement à 7,36 secondes, est classée huitième. L’Allemagne est aux prises avec des problèmes musculaires. Pour cette raison, il a également annoncé qu’il ne commencerait pas à l’ISTAF Indoor de Düsseldorf.

Jonas Wagner et Tobias Potye sautent à Val-de-Reuil

Deux athlètes DLV représenteront les couleurs allemandes lors du Silver Label Meeting du World Athletics Indoor Tour à Val-de-Reuil (France) lundi soir : le champion allemand en salle Jonas Wagner (Dresdner SC 1898) et le champion allemand en extérieur Tobias Potye (LG Stadtwerke München ) se trouve dans la compétition de saut en hauteur dans la liste des participants – ainsi que le détenteur du record du monde du décathlon Kevin Mayer (France).

Les lanceurs de disque identifient les candidats à la Coupe d’Europe

A Leiria au Portugal le 13/12. Coupe d’Europe des lanceurs de mars. Les lanceurs de disque allemands détermineront leurs concurrents jeudi (17 février) à Kienbaum en tant que premier groupe de discipline : Dans le cadre de la compétition d’élimination organisée par le SC Potsdam, jusqu’à deux athlètes peuvent concourir dans la classe active et un athlète dans le groupe d’âge U23 et un athlète sera nominé. Dans la semaine à venir (22 février), le diagnostic des performances du lanceur de marteau suivra à Leipzig. Au tir, le placement dans le championnat en salle décide, les lanceurs de javelot déterminent leur représentation au camp d’entraînement de Belek (Turquie).

Les talents suisses accélèrent

Avec un nouveau record U23 pour la Suisse, le sprinteur de but Ditaji Kambudji imite sa sœur aînée, Mujinga Kambudji, qui a terminé troisième du 200 mètres aux Championnats du monde. Le joueur de 19 ans est resté sous les 8 secondes pour la première fois dimanche à Magglingen (Suisse) sur le 60 mètres haies en 7,98 secondes. Géraldine Frey, 24 ans, s’est améliorée sur 60 mètres en 7,25 secondes. Dans l’heptathlon en salle, Andri Oberholzer s’est hissé au quatrième rang européen avec 6 041 points dans la saison en salle en cours. eme / aj

