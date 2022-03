Balises d’actualités Flash | leichtathletik.de

06.03.2022



| Remarques

Nicolas Walter

Faits intéressants du monde de l’athlétisme

Temps rapide sur « Autour de la Bayer Cross »

Certains athlètes ont profité de la course « Around the Bayer Cross » organisée par le TSV Bayer 04 Leverkusen dimanche pour le temps de jeûne. Les trois meilleures femmes ont toutes établi le nouveau record personnel. Victoria Brandt (LAC Olympia Berlin) s’est imposée en 33’20 minutes, devant Linn Kleine (LG Olympia Dortmund), participante au Championnat d’Europe U23 sur 10 000 mètres, et Vera Coutellier (ASV Cologne ; 33’32 minutes) du même même temps. Jonathan Dahlke (TSV Bayer 04 Leverkusen) a remporté la course masculine en 29:25 minutes devant Eyob Solomun (Ayyo Team Essen; 29:39 minutes) et Moritz Beinlich (LG Rhein-Wied; 30:37 minutes).

Stephen Mokoka bat le record du monde du 50 km

Le coureur de fond sud-africain Stephen Mokoka a établi dimanche un nouveau record du monde sur 50 kilomètres en 2 h 40 min 13 s. Lors de la course de Gqeberha (Afrique du Sud), il était bien en deçà du précédent record de l’Éthiopien Ketema Negasa (2 h 42 min 07 s) de 2021. Ce n’est que l’année dernière que World Athletics a décidé de reconnaître le record de distance du 50 km comme officiel. disque. record du monde. À 3 h 04 min 24 s, la Sud-africaine Irvette van Zyl détient le record de toutes les courses féminines. Desiree Linden (USA) détient le meilleur temps pour une course mixte (2:59:54). A Gqeberha, Amelework Fikadu Bosho (Ethiopie; 3:04:58 h) a remporté la compétition féminine.

Ewa Swaboda franchit le mur du son

Ewa Swaboda a tenu moins de sept secondes pour la première fois au championnat national en salle de Pologne sur 60 mètres samedi. Avec 6,99 secondes, il atteint le record du monde de l’année et établit un nouveau record national. Dans la liste des meilleurs mondiaux de tous les temps, le joueur de 24 ans occupe désormais la dixième position en tant que troisième meilleur joueur européen sur cette distance. C’était la première fois sous les sept secondes depuis 2018, sixième depuis 2000. Au pentathlon, en revanche, la championne d’Europe U23 Adrianna Sulek a propulsé la meilleure forme mondiale de l’année à 4 756 points. eme / aj

Victoire pour Katharina Steinruck et Marius Abele

La participante au marathon olympique Katharina Steinruck (Eintracht Francfort) a débuté la saison avec une victoire samedi. Dans la course de 10 kilomètres à Rodgau, la joueuse de 32 ans s’est imposée en 32:46 minutes devant Sabrina Mockenhaupt-Gregor (LV Pliezhausen; 34:15). Pendant ce temps, Marius Abele du SSC Hanau-Rodenbach a pu augmenter son meilleur temps à 30:13 minutes pour les hommes. Exactement à la 31e minute, Tim Könnel (TuS 06 Heltersberg) a franchi la ligne d’arrivée en deuxième position. Margit Göttnauer (LG BSM), quant à elle, a réalisé le meilleur record d’Allemagne en W70 en 46:26 minutes. nouveau/Arthur Schmitt

Joshua Cheptegei se déplace à nouveau aussi vite qu’une flèche

Le champion olympique du 5 000 m Joshua Cheptegei (Ouganda) a célébré dimanche un excellent début de saison. Lors de sa première course de l’année, le joueur de 25 ans a pris la tête de la liste des meilleurs joueurs du monde en 26:49 minutes à Cannes (France). Deuxième est Habtom Samuel (Erythrée; 27:51 min) devant Abel Sikowo (Ouganda; 27:58 min).

Armand Duplantis et Marcel Jacobs à Belgrade

Le détenteur du record du monde de saut à la perche Armand Duplantis (Suède) et le champion olympique du 100 m Marcel Jacobs (Italie) ont été les meilleurs partants lundi 7 mars lors du Silver Meeting du World Athletics Indoor Tour à Belgrade (Serbie). La liste comprend également le champion olympique de saut en longueur Miltiadis Tentoglou (Grèce), qui rencontrera le Suédois Thobias Montler. Tatjana Pinto (TV Wattenscheid 01) a enregistré plus de 60 mètres. eme / aj

Le CIO n’envisage pas d’expulser ses membres russes

Malgré l’action contre les athlètes russes, le Comité international olympique ne prévoit pas actuellement d’exclure les membres russes du CIO. Ni l’ancienne perchiste Yelena Isinbayeva ni le patron du tennis russe Shamil Tarpishchev ne peuvent être suspendus en vertu des règles de l’instance dirigeante, a rapporté le « Sunday Times » britannique, citant un porte-parole du CIO. Le CIO a souligné que seuls les gouvernements de la Russie et de la Biélorussie étaient visés pour avoir violé la trêve olympique, car eux seuls peuvent prendre des décisions sur la guerre et la paix. L’ancienne athlète de classe mondiale Isinbayeva a été élue au CIO en 2016. dpa

Sascha Gramm : 200 kilomètres à travers la forêt

Course extrême exotique. C’est la passion de Sascha Gramm Un père de famille de 42 ans originaire de Hesse vient de marcher 200 kilomètres à travers les jungles des États insulaires d’Afrique de l’Ouest de São Tomé et Príncipe. Pourquoi s’inflige-t-il cela à lui-même ? « Je suis intéressé par la course dans des endroits où vous ne faites pas d’exercice normalement. Je suis motivé pour rendre possible ce qui semble impossible. Transcender le seuil de la douleur pour atteindre un objectif », a-t-il déclaré dans un article sur le site Hessischer Rundfunk. Pour l’article complet.

Allons à Berlin :

La vente continue des billets pour les Championnats d’Allemagne 2022 au stade olympique a commencé !