Bahia Notícias / Sports / Actualités / The Best : Robert Lewandowski élu meilleur joueur du monde

L’attaquant polonais est le meilleur joueur du monde. Ce lundi (17), le joueur du Bayern Munich a été nommé vainqueur du prix FIFA The Best. Dans cette décision, il a dépassé Lionel Messi d’Argentine, le vainqueur du Ballon D’Or de France Football et Mohamed Salah d’Egypte.

Cette saison-là, Lewa a disputé 33 matchs, marqué 39 buts et fourni sept passes décisives.

Le prix féminin est allé à Alexia Putellas d’Espagne, de Barcelone. Elle a battu Jenni Hermoso, Sam Kerr en finale.

La cérémonie a eu lieu à Zurich, en Suisse. Le vote est effectué par les entraîneurs et les capitaines de toutes les équipes de la FIFA, en plus de journalistes spéciaux représentant chaque pays. Les élections ont lieu entre le 22 novembre et le 10 décembre.

Consultez la liste des récompenses :

Prix ​​​​réservé aux femmes – Christine Sinclair (Canada)

Meilleure gardienne – Christiane Endler (Chili)

Meilleur gardien – douard Mendy (France)

Prix ​​Puskas – Erik Lamela contre Arsenal (Argentine)

Fifa Fair Play – Équipe nationale du Danemark, pour avoir aidé le milieu de terrain Christian Eriksen en Eurocup

Meilleur entraîneur de football féminin – Emma Hayes (Chelsea)

Meilleur entraîneur de football masculin – Thomas Tuchel (Chelsea)

Sélection FIF PRO (femme)

Gardienne : Christiane Endler

Défenseurs : Bronze, Renard, Bright, Eriksson

Milieux de terrain : Banini, Lloyd, Bonanser

Attaquants : Miedema, Marta, Alex Morgan

Sélection FIF PRO (masculin)

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Rúben Dias, Bonucci et Alaba

Milieux de terrain : Kante, Jorginho et De Bruyne

Attaquants : Messi, Haaland, Lewandowski et Cristiano Ronaldo

Joueuse de l’année – Alexia Putellas (Espagne)

Joueur de l’année – Robert Lewandowski (Pologne)

Prix ​​​​spécial FIFA – Cristiano Ronaldo (meilleur buteur de l’équipe nationale du Portugal)