Baerbock à Kiev appelle à une solution pacifique au différend avec la Russie

KIEV – La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a appelé à un règlement pacifique du différend avec la Russie lors de sa visite à Kiev aujourd’hui. Mais il a également déclaré qu’une éventuelle agression contre l’Ukraine coûterait très cher à Moscou. Avec son homologue ukrainien Dmyter Kuleba, il a appelé à la reprise des pourparlers sur le Donbass dans le format dit normand entre la Russie et l’Ukraine ainsi que l’Allemagne et la France.

La visite du chef de la diplomatie allemande intervient à un moment où les tensions montent à la frontière russo-ukrainienne, où la Russie a amassé des dizaines de milliers de soldats. L’Ukraine prétend que Moscou se prépare à une éventuelle invasion des pays voisins et prépare des provocations qui devraient justifier une opération similaire. La Russie, qui a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014, mais nie planifier des attaques contre son voisin. Dans le même temps, Moscou a exigé que l’OTAN s’engage à ne pas accepter l’Ukraine comme membre de l’alliance.

« La diplomatie est le seul moyen viable », a déclaré Baerbock à Reuters après avoir rencontré Kuleba. « Toute nouvelle agression nuira au régime russe, économiquement, stratégiquement et politiquement », a-t-il ajouté.

Berlin est prêt à dialoguer avec Moscou, a déclaré Baerbock. Selon lui, les négociations de désescalade doivent être menées sous plusieurs formats différents. Le ministre allemand doit s’envoler pour Moscou aujourd’hui, où il doit s’entretenir mardi avec son homologue russe Sergueï Lavrov.

Baerbock a également déclaré que lui et son homologue français Jean-Yves Le Drian se rendraient bientôt dans les zones de conflit dans l’est de l’Ukraine pour y étudier la situation, a indiqué l’agence DPA. Selon le ministre allemand, le soi-disant accord de Minsk convenu par Kiev, Moscou, Paris et Berlin en 2015 était nécessaire pour mettre fin aux combats dans le Donbass. Les forces gouvernementales ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie se font face. Les combats ont fait plus de 14 000 morts depuis 2014.

Le chef de la diplomatie allemande et co-président du Parti vert allemand a de nouveau rejeté aujourd’hui la possibilité que l’Allemagne soutienne l’Ukraine avec des livraisons d’armes. Selon lui, l’objectif de l’Allemagne n’est pas d’exacerber la crise, mais de la résoudre par la diplomatie.

Baerbock a offert son soutien à Kiev sous la forme d’experts en cybersécurité dans le cadre de la cyberattaque à grande échelle qui a frappé les sites Web d’un certain nombre d’institutions ukrainiennes la semaine dernière. La Russie rejette l’affirmation de l’Ukraine selon laquelle elle a organisé l’attaque de pirates informatiques.

Le rôle de l’Allemagne, ainsi que de l’Union européenne dans son ensemble, a jusqu’à présent été quelque peu limité dans les négociations avec la Russie. La semaine dernière, Moscou a tenu des pourparlers directs avec les États-Unis puis avec l’OTAN. Les pays occidentaux ont rejeté les demandes de la Russie de fournir des garanties que l’Ukraine ne deviendra jamais membre de l’OTAN et de retirer les troupes et les armes de l’Alliance du flanc oriental du bloc. Au lieu de cela, ils veulent que la Russie calme la situation en retirant ses troupes et son équipement de combat près de la frontière ukrainienne.