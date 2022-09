Babišová a apporté au tribunal un portefeuille d’une valeur de 14 salaires tchèques. Il a un Birkin plus luxueux

Monica Babišová elle arriva à la cour de son mari vêtue simplement de noir et blanc. Dans le même temps, la collection Hugo Boss de l’année dernière pour des dizaines de milliers de couronnes était cachée derrière des costumes discrets mais appropriés. Et comme d’habitude avec la femme de l’ex-Premier ministre, elle a également sorti un sac à main luxueux de l’armoire.

Birkin à nouveau

Babišová a porté le sac à main Hermès discret mais très cher – l’édition Kelly – devant le tribunal, où elle a refusé de témoigner. Vous pouvez obtenir cet accessoire à la mode en cuir de veau pour un demi-million de couronnes – une nouvelle pièce, qui attend souvent des années, alors vous pouvez l’acheter pour un million de couronnes, comme l’a également remarqué le serveur Extra.cz.

Pour des idéessi nous supposons que le sac à main coûte 500 000 couronnes, il coûtera en moyenne le salaire de 14 citoyens tchèques – si nous nous appuyons sur le salaire moyen actuel, qui est maintenant de 34 000 couronnes.

Ce n’est pas la première fois que Monika Babišová apparaît dans des tenues luxueuses. L’épouse de l’ancien premier ministre est passionnée de mode et reçoit souvent les éloges de la critique. Il avait également un sac Herms Birkin d’un type différent sur le vol vers les États-Unis. A cette époque, Blesku était un styliste de mode célèbre Dusan Chrastek a révélé que la facture vertigineuse de 270 000 couronnes était cachée derrière un sac à main marron.

En 2016, lors de l’ouverture de la Mercedes-Benz Prague Fashion Week, elle a de nouveau proposé un sac à main avec un pendentif en plumes, qui a coûté près de 65 000 couronnes.

Une salve d’applaudissements pour le voyage aux États-Unis et au Japon

Dans son rôle d’épouse du Premier ministre, Babišová ne s’embarrasse certainement pas des voyages officiels et demande conseil aux stylistes de mode. Par exemple, lors de son voyage aux États-Unis, il a été assisté par le styliste Filip Vaněk, grâce à qui il s’est habillé pour 170 000 couronnes, selon les calculs de Blesk. À l’époque, elle est apparue à la Maison Blanche dans un manteau violet à manches doublées de fourrure, qui provenait de la marque Fendi – pour seulement 113 000 couronnes Babišová. Elle a complété son manteau avec des escarpins Jimmy Choo pour 11 000.

L’épouse de l’ancien Premier ministre Andrej Babi était également présente à la récente finale Elite Model Look. Au gala de cette année, elle portait un smoking noir Valentino, où elle ne portait que des sous-vêtements sexy. « Je portais tout moi-même, un smoking Valentino et un sac à main Chanel. J’apprécierais que quelqu’un me prête quelque chose, comme la plupart des gens ici l’ont fait. » Monika, qui n’a même pas encore de styliste, admet avec un sourire. Les colliers et les bagues sertis de gros diamants attirent également l’attention.

Vivien ne le niera pas

Monika pourrait également se soucier de la façon dont sa fille Vivien se présente en public. Par exemple, elle a attiré l’attention avec sa tenue de 2019 lors d’une réception à l’ambassade de France, où elle s’est également assise à la même table que le président. Milos Zeman.

Elle a été impressionnée par la robe rose fluo, qu’elle a complétée par une simple veste en cuir noir. Sans aucun doute, ses escarpins saisissants attirent également l’attention – une pièce colorée pour 14 000 couronnes de l’atelier du couturier Christian Louboutin. En plus de cela, il a pris un sac qui pouvait être acheté pour 20 000 couronnes, et en plus des bijoux, ses mains étaient également ornées d’une montre d’une valeur inférieure à 8 000 couronnes.