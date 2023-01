Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a nommé Andrej Babiš sur le site Pandora Papers comme l’un des premiers suspects. Il décrit également l’immeuble acheté par le chef du mouvement ANO et candidat à la présidence en France. Il s’agit d’un manoir de 22 millions de dollars qui comprend une salle de cinéma et deux piscines. « Il a été acheté par un Premier ministre tchèque populiste et un milliardaire qui ont conspiré contre la corruption de l’élite économique et politique », a-t-il déclaré dans site Internet ICIJ.

« Je peux confirmer qu’à la suite de la publication d’une recherche menée par l’ICIJ appelée Pandora Papers, qui a spécifiquement exposé les transactions immobilières en France menées par Andrej Babiš via une société offshore, une enquête du Parquet national financier a été ouverte en février 2022 sous le qualification de blanchiment criminel en bande organisée avec aggravation de la fraude fiscale », a déclaré Jocteur-Monrozier pour EuroZprávy.cz.

Andrej Babiš a été plusieurs fois il prétendait, que s’il faisait l’objet d’une enquête en France, quelqu’un devrait le contacter à ce sujet. Auparavant, EuroZprávy.cz notifié que ça ne doit pas être comme ça. Le chef du mouvement ANO confond enquête classique et enquête préliminaire. Pendant ce temps, des appels téléphoniques peuvent être interceptés, ce dont le suspect ne peut pas être informé pour des raisons tactiques.

Le bureau adjoint du procureur financier français a nié les allégations de Babiš. « Je tiens à souligner que dans le système pénal français, il n’est pas nécessaire que les personnes faisant l’objet d’une enquête soient notifiées. Sauf lorsqu’elles sont en audience publique ou en détention. »

Cependant, selon lui, l’enquête est toujours en cours et personne ne l’a encore terminée. « Bien qu’à ce stade il n’y ait eu ni procès ni convocation du principal suspect concerné », a conclu Jocteur-Monrozier.