Babiš est un menteur, répétait Vystrčil. Il était seulement en colère contre le miroir, le patron a répondu OUI

« M. Andrej Babiš est un menteur, un menteur condamné. Il existe même un site Web résumant ses mensonges. Merci beaucoup pour cela. Je recommande à tout le monde de le lire. Et c’est une information de base que tout le monde devrait connaître, tout le monde devrait s’en souvenir quand ils vont élire un président », Miloš Vystrčil a lancé un programme de discussions avec le chef du mouvement d’opposition ANO et le candidat présidentiel absent.

La discussion au sein du Parti sur CNN Prima NEWS sur l’équité de la campagne avant les élections sénatoriales à Vysočina, où elle a contesté un siège avec Jana Nagyová, l’accusée dans l’affaire Čapí hnízdo, que Babiš soutient fermement, a explosé.

« A Vysočina, nous avons battu la paire de Nagyová et Andrej Babiš – ils ont fait de leur mieux et ont perdu. Merci parce que les gens m’ont cru, et pas les mensonges », a déclaré Vystrčil.

Babiš a répondu: « Je tiens à rappeler à M. Vystrčil que je ne fais que citer les gros titres des médias. Je comprends que ce n’est pas une bonne lecture pour lui, mais c’est une carte de visite pour ses 25 ans en politique. »

« Donc, il était juste fou dans le miroir. Je me souviens comment M. Vystrčil a constamment fait étalage de son décorum avant les élections, mais comme la plupart des politiciens de l’ODS, il a vite oublié sa promesse après son élection », a ajouté l’ancien Premier ministre à la demande du MF DNES. .

Il ferait un bon président, pensait Vildumetzová

Jana Mračková Vildumetzová, membre du conseil d’administration de l’ANO, s’est immédiatement levée lors du programme de débat des dirigeants du mouvement, affirmant que la campagne du parti gouvernemental contre elle était certainement injuste et rappelant les panneaux d’affichage comparant Babiš aux Russes. Le président Vladimir Poutine.

« Je sais que vous n’avez qu’un seul sujet et c’est comment faire sortir M. Babiš de la politique », a-t-il répondu. Selon Vildumetzová, Babiš ferait un bon président grâce à sa riche expérience politique, ses compétences linguistiques et ses contacts à l’étranger sont aussi ses atouts.

« En tant que ministre des Finances ou Premier ministre, il est travailleur et capable d’atteindre ses objectifs. Il est le seul candidat ayant une expérience politique. Aucun d’eux n’a été ministre des Finances et Premier ministre depuis quatre ans. En tant que président, il se battra pour le des gens, il a de nombreux contacts en politique étrangère, le président de la France l’a rencontré lors du sommet. Il a une expérience linguistique », a-t-il déclaré.

Selon lui, Babiš n’a pas divisé la société, comme on le dit souvent. «Il se polarise peut-être parce qu’il veut que les gens travaillent et performent. Il veut que tout soit bien. Combien de fois me suis-je battu avec lui en tant que gouverneur, quand je me suis battu pour de l’argent pour la municipalité », a-t-il déclaré.

Vildumetzová a ajouté que le président de l’ANO n’était pas présent et que Vystrčil devrait, s’il le voulait, le dire lors d’un débat en direct avec lui. Comme il l’a dit lui-même, il n’avait rien contre. « J’adorerais débattre de lui. Le seul thème de l’élection sénatoriale est ‘anti-Vystrčil' », a-t-il déclaré.

Il y avait des spéculations sur Vystrčil comme candidat présidentiel possible de la coalition au pouvoir, mais finalement les partis ont décidé de soutenir les trois candidats connus au lieu de se présenter comme le favori. Cependant, selon Vystrčil, la campagne passionnée lors des récentes élections sénatoriales n’a pas soutenu la décision de ne pas rejoindre la guerre pour le Château.

« Quand les gens m’éliront comme sénateur et me donneront confiance que je remplirai à cent pour cent, je ne peux pas dire, ce n’est pas assez pour moi, je me présenterai à la présidence », a-t-il expliqué. Lorsqu’on lui a demandé s’il était vrai que le Premier ministre Petr Fiala l’avait persuadé de se présenter pour le château, Vystrčil a répondu diplomatiquement. « C’est vrai qu’on a évoqué plusieurs fois cette possibilité, mais je lui ai dit plusieurs fois que je ne comptais pas sur lui et que je voulais continuer dans mon rôle au Sénat », a déclaré le nouveau président de la chambre haute du parlement. .