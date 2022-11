Babiš aime la politique, il la voit comme une lutte de pouvoir, déclare l’avocate constitutionnelle Kysela dans une interview avec ČT24 — ČT24 — Télévision tchèque

Andrej Babiš était censé être le premier invité de ČT24 Interview dans le cadre d’une série d’entretiens avec des candidats à la présidence. Mais il a décliné une invitation au spectacle. « Je dois m’excuser auprès de M. Babiš d’Interview. Nous allons maintenant faire beaucoup de voyages dans la région jusqu’à la fin de l’année, et nous n’avons pas pu les organiser à temps », a déclaré son porte-parole.

Selon Kysela, avec sa candidature, Babiš pourrait avoir tendance à tester sa position auprès de l’électorat. « Ce qui peut avoir d’autres usages, qu’il devienne président ou non », a déclaré le constitutionnaliste. Il ne pense pas que l’ancien premier ministre se présente parce qu’il veut l’immunité contre les poursuites. « Je pense que c’est hautement improbable, mais cela pourrait être une bonne partie du package », a déclaré Kysela.

Il a mentionné que le peloton actuel des candidats à la présidence peut être divisé en trois groupes – ceux qui ont peu de chances de devenir président, ceux qui sont considérés, puis le cas particulier d’Andrej Babiš, qui se distingue parmi les candidats à la fois politiquement. arrière-plan et l’importance, qui, ces dernières années, dans le système politique tchèque. « S’il est élu, nous poursuivrons la tradition des présidents tchèques en tant que personne extraordinaire et charismatique qui éclipse et distrait les autres », a déclaré Kysela, ajoutant que même parmi eux, Babiš se distingue parce qu’il a un parti politique important et loyal.

« Ni Václav Havel ni Václav Klaus ne l’avaient, et Miloš Zeman non plus, même si au début de sa présidence, il pouvait y penser en combinaison avec la famille Zeman et la transformation interne de la social-démocratie », a-t-il déclaré. Selon lui, Babiš pourrait devenir le chef du parti qui contrôle le gouvernement, ce qu’aucun président de la République tchèque n’a jamais fait jusqu’à présent. « Le passage à un système semi-présidentiel sera beaucoup plus clair. Il aura des leviers à la disposition du gouvernement, qui travaillera essentiellement pour lui en tant que stratège politique », a déclaré Kysela, ajoutant que cela aurait un impact systémique important.