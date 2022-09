Avec votre propre boîte au restaurant? Vous échouerez quelque part !

Ce n’est pas seulement l’écologie et les efforts pour limiter l’utilisation du plastique qui poussent de plus en plus de clients à apporter leurs propres boîtes ou assiettes dans les restaurants pour récupérer de la nourriture. Il s’agit également d’essayer d’économiser, car vous payez généralement environ 10 CZK pour une boîte de nourriture, ce qui peut signifier quelques centaines par mois pour quelque chose que vous jetez tout de suite. Mais les restaurants devraient-ils accepter que vous apportiez vos propres emballages ?

Coffret nettoyage et ménage

« Aucune loi ou réglementation n’interdit ou n’impose cette pratique de plus en plus courante. Cela dépend entièrement du restaurateur. Il doit savoir s’il est en mesure de s’assurer que les emballages apportés de l’extérieur ne présentent pas de risque de contamination de l’espace. S’il décide que ce sera un gros fardeau pour lui et le rejette, alors personne ne pourra le forcer », a déclaré Pavel Kopřiva, porte-parole de l’Inspection nationale de l’agriculture et de l’alimentation.

C’est l’intégrité hygiénique de la boîte ou de l’assiette que les clients apportent au restaurant qui constitue un risque. Non seulement du point de vue de la pollution de l’espace, mais aussi pour la nourriture elle-même. Et conformément à la décision du ministère de la santé, les entreprises qui fournissent des services de restauration sont tenues d’assurer la protection de la sécurité sanitaire des aliments.

En théorie, cela pourrait signifier que le personnel devra laver et désinfecter votre box, par exemple, mais qui va payer pour cela ? « Le respect strict de ces exigences peut être très chronophage et laborieux pour l’entreprise. D’autre part, une entreprise qui accepte les cartons des clients sans respecter les règles d’hygiène peut avoir pour conséquence que les aliments libérés sont insalubres, et risquent alors d’être punis pour les violations », a déclaré Eda Hekšová, directrice de dTest.

Photo : Studio romantique, Shutterstock.com Vous payez environ 10 couronnes pour une boîte et la jetez. Calculez combien de revenus par mois…Photo : Studio Romantique, Shutterstock.com

Coffret prépayé remboursable

Cela ressemble donc à un cercle vicieux qui peut rendre de nombreux restaurants réticents à accepter les contenants apportés. Par conséquent, il est préférable de prendre des dispositions avec le personnel à l’avance et de savoir comment il aborde cette option. Seulement avec approbation, apportez votre boîte la prochaine fois.

Une autre solution pourrait être une boîte consignée. Le projet REkelímek fonctionne depuis un certain temps, c’est-à-dire la possibilité de prendre une tasse de café dans le café moyennant une caution remboursable de 50 CZK, puis de la rendre à une autre entreprise impliquée dans le projet et de récupérer la caution. REbox commence également à décoller – il en coûte 80 CZK et parfois les restaurants peuvent facturer une somme modique pour le service, environ 5 CZK. Vous pouvez trouver le réseau d’emplacements où ce système fonctionne sur leur site Web.

Cependant, même ce système nécessite certaines modifications et certains coûts de la part du restaurant – la personne qui reçoit les boîtes doit s’assurer qu’elles sont séparées du reste de l’opération de restauration et elle-même doit s’assurer qu’elle ne le fait pas, par exemple , rendez-vous à la cuisine pour mettre de nouveaux aliments immédiatement après les avoir manipulés dans la cuisine, dans une boîte propre.

Reste à emporter

Il en serait probablement de même si l’intention de commander un restaurant pour proposer aux clients d’emballer les restes qui n’ont pas été mangés avec eux se matérialisait, la proposition était déjà sur la table. Il ne suffirait pas que vous puissiez le demander – et ils le feraient généralement pour vous sans sourciller même maintenant, mais ce serait une obligation légale (vous pouvez bien sûr refuser).