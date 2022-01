Avec Mbappé, le PSG a remporté la Coupe de France | football français

Sem Messi, liberado pela comissão técnica, e Neymar, machucado, o Paris Saint-Germain contou with gols do outro astro do ataque, Kylian Mbappé, para avançar sem dificuldade na Copa da França. Neste domingo, o atual campeão da competição venceu o Feignies Aulnoye, da quinta divisão francesa, por 3 a 0, fora de casa. O outro gol do PSG foi marcado pelo argentino Mauro Icardi.