DEvidm vm, croatie, nous sommes si stupides, a écrit récemment sur Twitter l’ancien ministre des Finances Miroslav Kalousek. Il a d’abord réagi en disant que la Croatie adopterait l’euro comme monnaie le 1er janvier.

Non seulement la décision de la Croatie, dans le même temps, a récemment incité les politiciens à renforcer des conditions fortes, soit pour une longue période, soit même qu’il conserverait la couronne tchèque. C’est aussi une question d’inflation, qui est beaucoup plus que la plupart des pays avec l’euro. Selon le syndicat, la République tchèque connaîtra de l’inflation si elle est dans la zone euro. Seul le gouvernement la retarde et n’est pas encouragé à le faire. C’est aussi l’un des deux jours d’inflation. » dur Président de l’Association du commerce et du tourisme Tom Prouza. Le taux d’inflation moyen dans la zone euro est d’environ 8 %.

Au lieu de cela, ils ont utilisé la Baltique pour anéantir « l’euro ». « Estonie 20 %, Lettonie 18 », indique l’inflation dans ces pays Jan Skopeek, économiste et adjoint à l’ODS avec le fait que la thèse de certaines politiques, avec l’euro sans inflation, est « délirante ».

