Avant-première : Il Boemo, Find the Woman Behind Everything ou My Father, the Prince

Il Boemo

Josef Mysliveček était un compositeur baroque tchèque qui s’est rendu en Italie dans le but de s’imposer dans la compétition féroce entre les meilleurs musiciens et interprètes. Ce n’est pas facile du tout. Cependant, sa musique fantastique (ainsi que des mentions féminines influentes) l’a finalement amenée au sommet. Cependant, il est mort de maladie, abandonné et sans le sou.

Bande-annonce du film Il BoemoVidéo : Il Boemo

Il Boemo, Tchéquie / Italie / Slovaquie 2022, drame, 140 minutes, réalisateur : Petr Václav, avec : Vojtěch Dyk, Barbara Ronchi, Lana Vlady, Elena Radonicich et autres.

Cherchez la femme derrière tout

La belle Alex, la sympathique Marta et la têtue Irena. Chacun est très différent, pourtant il y a le lien le plus fort entre eux. Lorsqu’Alex tombe amoureux du chef beaucoup plus âgé et charismatique d’une grande multinationale et découvre bientôt sa peau dure, ils viennent en aide à leurs amis et tendent un piège à Albert, où il est progressivement capturé. ..

Bande-annonce du film Cherchez la femme derrière toutVidéo : Faucon

Derrière tout, cherche une femme, tchèque 2022, comédie, 108 minutes, réalisateur : Miloslav mídmajer, avec : Hana Vagnerová, Marek Vašut, Tereza Rychlá, Zlata Adamovská et autres.

Mon père, prince

Au cours de cinq années, la fille et le père se sont rencontrés à plusieurs reprises pour parler dans les lieux qui ont façonné leur vie. A Prague et Orlík en Bohême du Sud, mais aussi à Vienne et Murau en Styrie. À travers des entretiens, ils explorent les recoins cachés de leur histoire familiale commune. On y suit l’histoire d’un père, témoin des grands événements du XXe siècle, et de sa fille, dont l’enfance et la jeunesse ont été marquées par une famille dominée par des princes héréditaires.

Bande-annonce du film Mon père, le princeVidéo : BontonfilmCZ

Mon père, prince, Autriche / Tchéquie 2022, documentaire, 88 minutes, réalisateurs : Lukas Sturm, Lila Schwarzenbergová

Adam noir

Près de 5 000 ans après avoir été doté des pouvoirs tout-puissants des dieux égyptiens – et rapidement emprisonné – Black Adam est libéré de sa tombe terrestre et prêt à libérer sa forme unique de justice dans le monde moderne.

Bande-annonce du film Black AdamVidéo : Divertissement vertical CZ

Black Adam, USA 2022, science-fiction, 125 minutes, réalisé par Jaume Collet-Serra, avec : Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Viola Davis, Pierce Brosnan, Noah Centineo et autres.

Principal

Un vieux couple indien vit dans les plaines de Bolivie. Mais une sécheresse inhabituellement longue a laissé Virginia et le reste avec un dilemme difficile. Et s’il n’y avait pas d’avenir pour eux dans un paysage sec ? Leur petit-fils Clever leur offre refuge en ville, il ne peut abandonner ses grands-parents à leur sort. Un trio d’Indiens aborde à leur manière le paysage moribond, le changement inéluctable et la recherche de sens avant la fin.

Bande-annonce principale du filmVidéo : Films Artcam

Main, Bolivie / Uruguay / France 2022, drame, 87 minutes, réalisé par Alejandro Loayza Grisi, avec : Santos Choque, Luisa Quispe, José Calcina, Candelaria Quispe et autres.

Défendeur

L’histoire se déroule dans la salle d’audience et le récit se compose principalement de déclarations de témoins. L’accusé est le directeur du Kudrna PLTU qui est accusé de détournement de fonds basé sur la diffamation. Il a d’abord nié sa culpabilité. Mais peu à peu, il s’est rendu compte que toutes ses démarches n’étaient pas aussi honnêtes qu’il le prétendait.

Bande-annonce du film L’Accusé Vidéo : Archives nationales du film

L’Accusé, Tchécoslovaquie 1964, drame, 91 min., réalisé par : Ján Kadár et Elmar Klos, avec : Vlado Müller, Zora Jiráková, Martin těpánek, Jaroslav Blažek, Pavel Bártl et d’autres.