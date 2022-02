Avant l’arrivée d’Avia, ils ont également voyagé en Tchécoslovaquie. Mais le camion Robur est vite devenu obsolète

Aujourd’hui, l’IFA W50 et le Multicar sont peut-être les deux camions les plus célèbres de l’ancienne Allemagne de l’Est. Cependant, ce n’est pas le seul modèle produit sous le conglomérat IFA. Il y avait aussi un certain nombre de modèles, qui sont devenus l’une des deux voitures mentionnées et en Tchécoslovaquie ont pendant un certain temps remplacé en partie le rôle de l’Avia. Les roburs sont même produits près de la frontière tchèque, dans la ville de Zittau.

L’histoire du constructeur automobile qui a produit le camion Robur, nationalisé après 1945 et définitivement éteint dans les années 1990, commence à s’écrire. déjà en 1888. A cette époque, Karl Gustav Hiller fonde une usine de machines textiles à Zittau (Zittau, Allemagne). Des vélos, alors fabriqués sous licence de British Rover, ont été ajoutés assez rapidement. Hiller a progressivement augmenté la production de l’île et l’a vendue sous le nom de Phänomen-Rover à partir du milieu des dernières décennies du 19ème siècle. En 1900, les motos ont été ajoutées au portefeuille, à partir de 1903 même avec leur propre moteur monocylindre puis bicylindre.

Puis relativement rapidement avec les véhicules à moteur : en 1907, la production du Phänomobil à trois roues avec des motos à deux cylindres a commencé, qui a remplacé plus tard le quatre cylindres à quatre temps refroidi par air. Les voitures à trois roues ont été fabriquées à Zittau jusqu’en 1927, elles ont progressivement subi des améliorations techniques et visuelles, mais à la fin de la production, elles n’avaient plus aucun intérêt. La production de la voiture de tourisme à quatre roues Phänomen avec un moteur refroidi par eau, qui n’a duré qu’entre 1912 et 1927, a échoué.

Moins l’entreprise réussissait dans le domaine des voitures de tourisme, plus elle s’implantait dans le domaine des camions commerciaux ou légers, qui commençaient à devenir une partie importante de la production. Leur production a commencé en 1927 avec la 4RL, qui pourrait être décrite comme une voiture à quatre roues avec un moteur refroidi par air. La voiture a été construite principalement à l’instigation de la poste du Reich allemand, transportée jusqu’à une tonne et a été conçue, entre autres, comme un plateau, un bus, un camion à benne basculante ou une camionnette. Même alors, la grande variabilité des voitures de Zittau se voit.

Le Type 4RL a été suivi en 1931 par le modèle Granite 25 avec une charge utile de 1,5 tonne et plus tard par le plus puissant Granite 30 avec une charge utile de 2,5 tonnes, tous deux refroidis par air. Cependant, avec la Seconde Guerre mondiale, la production de camions a dû être remplacée par une production de guerre, créant ainsi le monotype Granite 1500 à traction arrière ou intégrale. Entre 1930 et 1945, outre les camions, ils ont également produit des motos à moteur Sachs près de la frontière tchèque.

Après la fin de la guerre, l’usine de Zittau se trouvait dans la zone d’occupation soviétique, de sorte que l’équipement a été démantelé et amené en Union soviétique dans le cadre de la réparation. Les restes de l’usine ont été nationalisés en 1946 (et incorporés au conglomérat IFA en 1948), et pendant trois ans, divers biens utilitaires ont ensuite été produits ou des véhicules de l’Armée rouge soviétique y ont été réparés. La production automobile a repris à plus petite échelle en 1949, lorsque la République démocratique allemande (RDA) a été fondée.

Le type 27 Granite a commencé à apparaître à cette époque, qui était la nouvelle désignation du modèle Granite 1500 légèrement amélioré. Il est également fabriqué avec une transmission intégrale.

En 1953, le Granite 30k modernisé a été introduit avec un moteur à essence modifié avec un empattement OHV de 40 et plus tard 44 kW et une charge utile de deux tonnes. Pour la première fois, Phnomen est également apparu avec un moteur diesel refroidi par air d’une puissance de 38 kW, en particulier le type Granite 32.

Phänomen Granite est largement exporté, populaire en Tchécoslovaquie, entre autres, et est fabriqué en plusieurs variantes, telles que plateau, fourgon, ambulance, bus ou quad pour l’armée. En 1955, la modernisation de l’apparence est venue et en 1957 également un nouveau nom. En raison du fait que les héritiers de Hiller ont remporté un différend sur l’utilisation du nom Phänomen, le constructeur automobile de Zittau a dû changer son nom en Robur, avec le nom complet VEB Robur-Werke Zittau. Plusieurs autres races mineures lui étaient associées.

Le nom Robur doit être désigné par le nom latin chêne été, l’arbre national de l’Allemagne, en latin robur signifie aussi force. Le logo « Robur » évoque alors le vilebrequin. Au lieu de Granite, le camion a été renommé Garant et a été produit avec succès jusqu’en 1961. À cette époque, le camion a été remplacé par un type LO modernisé.

La nouveauté présentée à la Foire de printemps de Leipzig correspondait en partie aux tendances du transport par camion à l’époque. Il s’agit principalement d’une carrosserie cagoulée de type trambus, contrairement au Garant précédent. La nouveauté a également un cadre durable et un moteur à essence simple mais fiable avec climatisation et carburateur. Il était basé sur la conception de son prédécesseur, mais était légèrement plus puissant à 51,5 kW. Il entraîne les roues arrière via une transmission à cinq vitesses.

La lettre O, c’est-à-dire le moteur Otto, dans le nom de la voiture fait également référence à la présence d’une unité à essence, la lettre L pour les modifications révèle la présence de la climatisation. La variante 2500 LO a été la première à avoir une première, qui fait référence à une charge utile de 2,5 tonnes.

Cependant, une charge utile inférieure et un moteur plus faible, contrairement à une consommation de carburant plus élevée de plus de 18 litres aux 100 km, font partie de ceux qui émettent fréquemment des réserves sur les nouvelles voitures est-allemandes. De par ses paramètres, le Robur LO 2500 est inclus dans le modèle IFA W50, mais au-dessus des petits camions Barkas B1000 et Multicar. Et même cela, malgré toutes les accusations, l’a aidé à se répandre relativement massivement en RDA, mais aussi dans plusieurs autres pays du bloc de l’Est.

En Tchécoslovaquie, par exemple, pendant une grande partie des années 1960, le Robur, ainsi que le Granite et le Garant avant lui, ont en partie couvert l’insuffisance de production de camions légers. Il a été remplacé par les Avia A15 et A30, produits depuis 1968, fabriqués sous licence française par Savi.

La variante de carrosserie principale du Roburu LO 2500 est un plateau, suivi d’une caisse ou d’un fourgon, il existe également une version pour le transport de pain, de viande et d’autres denrées alimentaires ou une grue. La variété des variantes est très grande. Plusieurs superstructures ont été réalisées à l’atelier de Halle, ainsi que la carrosserie du bus 17 places avec la technologie LO 2500. En tant que prototype, le bus a été créé au début de 1957, mais n’est entré en production qu’en 1961 comme les autres versions. Comme Martin Harák l’a écrit dans Buses and Trolleybuses of the Eastern Bloc, les Roburs est-allemands sont également apparus en Tchécoslovaquie sur certaines lignes urbaines, par exemple à Liberec ou Jablonec nad Nisou. Dans le village de Karlštejn, trois bus décapotables spécialement adaptés ont été mis en service dans les années 1970.

Le camion à empattement de trois mètres a progressivement subi plusieurs modifications mineures ou majeures. Par exemple, le moteur avance plus loin, ce qui augmente la surface de chargement de la version utilitaire et la capacité du bus. En 1963, le diesel Robur LD 2500 est également apparu, lorsque le D signifiait moteur diesel, avec une puissance de 51,5 kW, mais son frère reste plus populaire et, par exemple, n’est rien d’autre que le moteur à essence utilisé dans les bus.

Spécifiquement pour les besoins de l’armée populaire, la version LO 1800 A a été réalisée avec une charge utile réduite de 1,8 tonne, mais à traction intégrale (la lettre A fait référence au terme allemand allrad). Plus tard, la transmission intégrale a été donnée aux versions à usage non militaire – comme le feu. Soit dit en passant, après 1968, après une série d’améliorations et un peu de modernisation visuelle, les nouveaux masques avant ont commencé à porter les noms LO 2501, LD 2501 et LO 1801. Les masques originaux ont valu à la voiture le surnom de « museau de poisson ».

Robur a partiellement résolu les objections soulevées sur les faibles charges utiles en 1973. Il a introduit le type LO 3000 modernisé, dont la charge utile a été portée à trois tonnes. Il convient de noter que dans les années 70, ce n’était définitivement plus un camion moderne, même s’il était encore relativement simple et fiable dans sa construction. Cependant, l’argent pour la modernisation des flottes de véhicules dans les pays socialistes, et plus encore en RDA, manquait cruellement, et toute tentative de modernisation significative des voitures et des camions se terminait dans des tiroirs ou tout au plus dans quelques prototypes fonctionnels. Il suffit de mentionner, par exemple, les efforts de modernisation de la Wartburg ou de la Trabant, qui ont également été développés en collaboration avec le koda. Le Robur avait également un nouveau type O 611 / D 609 plus moderne en développement (plusieurs versions de carrosserie ont été réalisées), mais même les résultats économiques ne permettaient pas la production au tournant des années 70 et 80.

En plus d’augmenter la charge utile, le Robur LO 3000 a également reçu un moteur à essence renforcé d’une puissance de 55,2 kW. D’autre part, les générateurs diesel sont complètement hors d’offre depuis un certain temps. D’autres changements sont également intervenus, comme des freins renforcés ou un volant redessiné. En revanche, l’offre de carrosserie n’est en rien réduite, là encore il est possible de tout acheter, des plateaux aux fourgons en passant par les bus 21 places. Ce dernier est apparu en Tchécoslovaquie, par exemple, dans les transports publics de Liberec, écrit Harák. Après tout, la ville de Bohême du Nord n’était pas loin de Zittau.

Surtout pour l’armée populaire et les pompiers, le modèle à traction intégrale, charge utile de deux tonnes et le nom LO 2002 A est réapparu. Il était à traction arrière, mais le VTT diesel LD 2002 A fit également son apparition, tandis que la version LO/LD 2202 A avait une charge utile plus élevée.

Depuis qu’une modernisation importante a été rejetée dans les années 1970, le Robur LO/LD 3000 a été plus ou moins entretenu et légèrement amélioré au cours des années 1980, maintenant avec la désignation 3001. Cependant, c’est une rareté dépassée que le représentant moderne de sa classe. Les moteurs à essence, datant des années 1950, sont également à blâmer.

La production du modèle à essence a pris fin en 1990, alors qu’il s’agissait d’un camion très obsolète. Le bus à gaz a également pris fin la même année. En revanche, pour le moteur diesel, il était initialement prévu de déployer une injection directe de carburant de sa propre conception, qui pourrait également être abandonnée par le changement de régime politique en RDA et les préparatifs de l’unification allemande. Au lieu de cela, la décision a été prise de faire du Robur LD 3001 une mise à niveau majeure.

Peu de temps après l’unification de l’Allemagne, le Robur LD 3004 est apparu avec un masque en plastique et, surtout, un moteur diesel quatre cylindres refroidi par air à injection directe de Deutz et d’une puissance de 54 kW. Mais même cela n’aide pas à s’intéresser aux voitures obsolètes. Seulement environ 350 Robur avec des moteurs sous licence ont été fabriqués, et en 1991, ils ont préféré mettre fin à cette expérience à Zittau. Et c’est là que s’arrête l’histoire de la production automobile, même s’il existe une entreprise qui a repris toute la propriété intellectuelle du Robur et de ses prédécesseurs. Mais l’usine de production d’origine était en mauvais état.

Il sera fait après la guerre environ un quart de million Camions Granite, Garant et LO/LD. Beaucoup d’entre eux, en particulier les types LO et LD, se sont concentrés sur l’exportation vers d’autres pays du bloc de l’Est, voire l’Afrique ou l’Amérique du Sud. Parfois, vous pouvez trouver Safari dans la version d’exportation.