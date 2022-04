Avances sur commissions de contrôle des biens saisis et saisissables

Les membres de la Commission de surveillance de la Cellule des biens saisis et soumis à confiscation du Conseil fédéral de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes et de protection et d’assistance aux victimes, ont convoqué une réunion au siège du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme de la Nation de faire avancer les points de l’ordre du jour prévus et approuvés lors de la dernière séance plénière du Conseil fédéral.

Parmi les points à l’ordre du jour figure la conception de mécanismes qui permettront d’accélérer la définition des décisions d’objectif d’actifs restants ; faire avancer l’analyse de l’expérience d’autres pays (comme la France et le Costa Rica) dans le système d’adjudication des avoirs saisis dans le cadre de procédures pénales ; et de demander au Conseil fédéral de créer sur le site Internet un espace où des informations sur les biens saisis et la destination des biens pourront être publiées dans les conditions fixées par la loi.

Cette rencontre présentielle et virtuelle a réuni des représentants du portefeuille national de la Justice et des Droits de l’Homme ; Sécurité; Femmes, genre et diversité ; Intérieur et Procureur. Et aussi de l’Administration des biens de l’État (AABE), le ministère du Développement humain et de l’Habitat de la ville de Buenos Aires ; vice-ministre de la politique criminelle de la province de Buenos Aires ; conseillers des provinces de San Juan, La Pampa, Corrientes, Entre Ríos et Misiones.

ABBE explique l’importance des tribunaux, lors de la commande des enchères, en fournissant des informations précises sur les actifs. De même, l’accent est mis sur la garantie d’une gestion agile et efficace de ce flux qui permet de maintenir le fonds fiduciaire et de proposer la vente anticipée des biens qui se détériorent à l’usage ou au fil du temps.

Le coordinateur de l’unité d’exécution du fonds et secrétaire national adjoint à la politique criminelle, Pablo Barbuto, a indiqué que les comptes de Dana en pesos et en dollars étaient ouverts. Qu’une division officielle a été créée dans le système de gestion électronique des documents du secteur public pour recevoir les communications officielles, les rapports et comme moyen de communication exclusif pour celui-ci, ainsi que les boîtes de courrier électronique : [email protected]

Enfin, il est communiqué qu’il y a des informations sur la formation du Fonds fiduciaire, les sujets discutés au Conseil fédéral et toutes les informations pertinentes, sur les pages du Conseil fédéral.