« Aux États-Unis, ils vont poursuivre l’enculé »

FLORENCE – « La Juventus est cotée à la bourse de Milan. Le cours de l’action du club a chuté d’environ un tiers dans les jours qui ont suivi l’annonce de l’enquête (de Covisoc, éd). Si le même événement se produit dans une société enregistrée aux États-Unis, les actionnaires qui ont subi des pertes vont poursuivre le salaud (connard, en anglais, rouge) ». Dans une interview accordée au ‘Financial Times’ en novembre dernier et publiée ces dernières heures, le président de la Fiorentina Rocco Commissio a parlé de sa relation avec l’économie et la politique du football italien, a lancé un attaquant le numéro un de la Juventus Andrea Agnelli : « Il y a aussi la jalousie, c’est vrai. Parce que qui d’autre a fait ce que j’ai fait en Italie ? Voulez-vous que je les liste? Pas l’Agneau. Son grand-père, peut-être, pas son petit-fils. Pas Gordon Singer à Milan. Pas ce gars de Suning. Ils utilisent l’argent des autres« .

Engagé envers Vlahovic et les procureurs

« Dusan Vlahovic a grandi ici et devrait être reconnaissant, quoi qu’il arrive, au club qui l’a amené là où il est maintenant« . Voici les commentaires de Commisso sur le choix du jeune attaquant serbe n’a pas renouvelé son contrat qui devait expirer le 30 juin 2023. Dans l’article, qui présente également un focus sur l’histoire de l’homme d’affaires italo-américain, il y a aussi la place pour un divorce brutal avec Gattuso, qui a été embauché chez le début de la saison et remplacé à l’été en tant qu’italien, et dans sa bataille contre la manière particulière d’agir des procureurs, du côté du président de la FIFA, Gianni Infantino : « Plus je vis dans ce sport fou, plus je me rends compte à quel point c’est salissant« . Il reste: « Les fans m’aiment, mais jusqu’à un certain point. Le point est de savoir dans quelle mesure « je gagne et dépense de l’argent »« .

Commissio à Viola Park, le Franchi et l’ambition de la Fiorentina

Cette partie mentionne également « Jardin de Viola », un centre sportif en construction à Bagno a Ripoli, qui pour la Commission »laissera une marque« , même si les propriétaires de la Fiorentina prétendent que « les retards et les modifications coûtent plus de 20 millions d’eurosLe président violet, parlant à la place du stade Franchi, délimité en partie par le superviseur du patrimoine culturel, définit l’escalier en colimaçon et la tour Marathon « la chose la plus dégoûtante jamais trouvée« , pour ensuite répéter : « Par rivaliser avec les 20 meilleures équipes en Europe, nous devons atteindre, d’une manière ou d’une autre, le même niveau de revenu. Comment pouvons-nous y arriver? Grâce aux revenus du stade« .