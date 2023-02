Aux États-Unis, ils ont découvert un réseau fournissant à la Russie des technologies militaires et autres technologies sensibles

Photo d’illustration. | PHOTO : Pixabay/TheDigitalArtist

Les autorités américaines ont découvert des réseaux russes qui acquièrent des technologies militaires et autres technologies sensibles à double usage auprès de fabricants américains et les fournissent aux utilisateurs finaux russes. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor l’a annoncé mercredi. Sur divulgation Le ministère de la Justice et le Federal Bureau of Investigation (FBI) y participent également.

Selon les autorités, un citoyen russe nommé Yuri Yuryevich Orechov et deux de ses sociétés – NDA GmbH et Opus Energy Trading – étaient responsables de l’activité illégale. Comme l’a noté le Trésor américain, les révélations d’aujourd’hui font partie des « efforts continus du gouvernement américain pour limiter la capacité de la Russie à mener une guerre d’agression en Ukraine ».

« Les sanctions sans précédent et les contrôles à l’exportation imposés par nos alliés et partenaires rendent encore plus difficile pour la Russie de se procurer la technologie essentielle dont elle a besoin pour sa guerre brutale contre l’Ukraine », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo. « Nous savons que cet effort a un impact direct sur la situation sur le champ de bataille, le désespoir russe les a forcés à se tourner vers des fournisseurs inférieurs et à utiliser des équipements obsolètes », a-t-il ajouté.

Parmi les technologies acquises par Orechov et sa société figurent, par exemple, les microprocesseurs utilisés dans les avions de combat, les systèmes de missiles, ainsi que les radars et les satellites.