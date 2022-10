Autres – Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Diogo Jota a raté le championnat du Qatar en raison d’une blessure au mollet

© goal.com – Diogo Jota manquera la Coupe du monde au Portugal

Hier 20:48 –

Une perte désagréable pour qui viendra par exemple, l’Angleterre ou la France ont déjà des championnats du monde, et maintenant le Portugal les rejoint. Une autre étoile sortira Prime Ligue. Pour la Coupe du monde au Qatar, le match gagnant avec Manchester City a été fatal pour Diogo Jotu de Liverpool. Il s’est gravement blessé au mollet.

Diogo un peu il a grandi non pas dans une grande équipe portugaise mais dans un club Pacos de Ferreira. De là, ils l’ont signé en 2016 pour 7 millions d’euros Atlético Madrid. Mais Jota n’a pas disputé un seul match de compétition sous son maillot et a été prêté. Il a bien fait à Porto je Wolverhampton, où il a été muté en 2018. Il s’est également établi à Prime Ligue et renforcé après 2 ans Liverpool. Une belle signature pour moins de 45 millions d’euros. Il a marqué 34 buts et s’il n’y avait pas eu les blessures, les matchs et les buts fréquents, il y en aurait eu beaucoup plus. Il a également eu des problèmes de santé cette année. Après son retour, il cherchait toujours la forme.