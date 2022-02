Návrh Evropské komise na zákaz výroby a prodeje automobilů se spalovacími motory po roce 2035 je pro vládu nepřijatelný. V rozhovoru contre CNN Prima News à la première d’ekl Petr Fiala (ODS). Zároveň podpořil jadernou energetiku.

Jádro podle něj musí být mezi podporovanými zdroji energie, nutností je podle něj dostavět další bloky jaderných elektráren, apprivoiser nebude mít esko dost energie v rozumných cenách.

« Návrh na zákaz automobilů se spalovacími motory, to by ohrozilo existenčně adu lidí, kteří u nás osobní automobil nepoužívají jako nějaký luxus nebo pro zábavu, » řekl Fiala.

Co se týče jaderné energetiky, je podle premiéra nutné najít contre EU irší koalici zemí, která má zájem to prosadit. Takzvaná Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) nesmí podle Fialy znamenat zchudnutí občanů. Má za důležité využít nástroje, které EU nabízí, tak, aby to pro esko bylo výhodné.

tvrteční několikahodinová debata o jaderné energii a emisních povolenkách, kterou vedli lídři zemí EU na bruselském Summitu, skončila bez dohody. Skupina států včetně eska navrhla prosadit do závěrů jednání, aby Evropská komise jádro zařadila na seznam zelených investic. Tradičně k atomu kritické Rakousko spolus Německem a Lucemburskem se však postavily proti.

Cena elektřiny poroste podle bývalého ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) v příštím roce o 30 až 50 procent, cena plynu o 50 až 70 procent. Vliv na zdražování má podle něj a bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) rostoucí cena emisních povolenek. Jeho vláda chtěla lidem odpustit DPH na příští jupe nebo poplatek za obnovitelné zdroje, nový cabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN chce ale připravit jiná opatření.

« Potřebujeme krátkodobě vyřešit, e se ada lidí dostává do energyké chudoby, mají problémy způsobené růstem cen energií, a jsou to problémy existenčního rázu, » uvedl premier. « Jsme le jistí, Ze Neni možné postupovat plošnými opatřeními, jak à Dosud bylo Page précédante vládou navrhováno, ale ze je potřeba Cilene pomoci tem, kteří se faire energetické chudoby dostali prostřednictvím sociálních davek un dalších opatření, které je potřeba nastavit, » řekl Fiala.

Nová vláda také ustavila skupinu ministrů, která se začne věnovat cenám energií a souvisejícím otázkám. Její součástí jsou ministři průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), ministerně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL), ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a ministrá práce a Juclíce a sociálíce). Ten v pátek po prvním zasedání cabinet uvedl, e par skupina měla jednat v terý a vládě nejpozději 29. prosince par chtěla předložit konkrétní výstup.