Auteur, gagnant Angelus Kateryna Babkina après cinq jours …

L’écrivaine ukrainienne, récipiendaire du Prix Angelus de littérature d’Europe centrale l’année dernière à Wrocław, Kateryna Babkina, est arrivée en toute sécurité à Wrocław mardi soir. L’auteur et sa famille vivent dans un appartement résidentiel mis à disposition par la Maison de la littérature de Wrocław.

L’écrivain s’est enfui avec sa fille et sa mère de Kiev le 25 février. Mardi, après un voyage de cinq jours, il a traversé la frontière polonaise, et dans la soirée il a atteint Wrocław, a raconté Aleksandra Konopko de la Maison de la littérature de Wrocław.

L’année dernière, Babkina dans la capitale de la Basse-Silésie a reçu le prix Angelus de littérature d’Europe centrale, qu’elle a reçu pour le roman « Personne n’a dansé comme mon grand-père » traduit par Bohdan Zadura, pour lequel elle a remporté Natalia Gorbaniewska. Depuis deux ans, le lauréat ou le récipiendaire du prix du public est invité à une résidence d’écriture de trois mois à Wrocław.

« Kataryna Babkina devait venir en Pologne avec sa fille en août de cette année, mais la guerre a éclaté. La Maison littéraire de Wrocław, après la nouvelle de l’évasion de l’écrivain du bombardement de Kiev, a immédiatement préparé un appartement résidentiel où l’écrivain vivrait avec sa famille », explique Konopko.

Wrocław, en tant que ville associée au réseau des villes de refuge (ICORN), étudie également la possibilité d’ajouter des écrivains ukrainiens en fuite à la liste des écrivains réfugiés, ce qui leur permettrait de rester à Wrocław jusqu’à deux ans. « Bien sûr, nous espérons qu’ils pourront rentrer chez eux plus tôt », a-t-il ajouté.

Kateryna Babkina est une écrivaine, journaliste, scénariste et responsable culturelle ukrainienne. Il a publié plusieurs volumes de poésie, des romans, des recueils de nouvelles, des livres pour enfants, ainsi que des scénarios de films et des pièces de théâtre. Son travail a été traduit en anglais, tchèque, français, espagnol, allemand, suédois, roumain, russe et hébreu. En Pologne, outre le roman primé Angelus « Personne ne danse comme mon grand-père », l’éditeur Warsztaty Kultury a également publié un recueil de nouvelles « Happy naked people » (2017) et le roman « Sonia » (2018). Tous ces livres sont traduits par Bohdan Zadura. (BOUILLIE)

Auteur : Agata Tomczyńska

