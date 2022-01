Aukus : Comment la France veut capitaliser sur la catastrophe des sous-marins – politique

La colère de la France face à l’échec de ses affaires de sous-marins avec l’Australie affecte désormais également les relations économiques de l’UE avec les États-Unis. Mercredi prochain, c’est la première fois Amérique-Europe Conseil du commerce et de la technologie rendez-vous à Pittsburgh. Cette agence de haut niveau a été lancée avec des mots grandioses lors de la visite du président américain Joe Biden à Bruxelles en juin. Mais l’UE a reporté les préparatifs de la réunion pour le moment ; quand on parle à Ambassadeur de l’Union européenne Mercredi, le sujet a été retiré de l’ordre du jour.

La querelle complique également les négociations entre la Commission européenne et l’Australie sur un accord commercial. Et si cela dépend du gouvernement français, l’épisode amer devrait également se refléter dans le débat sur les politiques économiques et de défense de l’UE.

Derrière le différend se trouvait la décision des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l’Australie de former une alliance appelée Aukus. Il visait la Chine. Dans le cadre de l’accord, l’Australie construit des sous-marins à propulsion nucléaire aux États-Unis et annule les commandes de sous-marins en France. Les dirigeants de l’Union européenne ont exprimé leur solidarité avec le gouvernement français. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a évoqué le comportement des partenaires d’Aukus envers la France dans un CNN-Interview « pas acceptable ». Le président du Conseil de l’UE Charles Michel déplore « le manque de transparence et de loyauté »: les chefs d’État et de gouvernement de l’UE s’exprimeront sur cette question lors d’une réunion prévue le 5 octobre en Slovénie.

Une colère concentrée pourrait maintenant retarder le début du Conseil du commerce et de la technologie. Au sein de cette instance, les ministres américains et les commissaires européens souhaiteraient échanger des idées sur les normes et réglementations pour le secteur technologique. Cela devrait simplifier le commerce. En outre, les deux parties veulent empêcher la Chine d’établir des normes mondiales pour les futures technologies à l’avenir. Il n’est toujours pas clair si le KPU annulera réellement le procès d’ouverture. Les ambassadeurs de l’UE des États membres devraient aider à préparer la réunion. Ils le retirent de leur ordre du jour mercredi, mais ils peuvent aussi se consacrer à cette tâche lors d’une réunion vendredi.

« Quelque chose s’est cassé dans notre relation transatlantique »

Cependant, le commissaire européen aux marchés intérieurs, Thierry Breton, est favorable à une « rupture » des relations avec les États-Unis pour rééquilibrer les relations. C’est ce qu’a dit la France dans un discours à Washington. « Quelque chose s’est brisé dans notre relation transatlantique », a-t-il dit d’un ton mélodramatique. Et il a appelé à une politique de défense commune pour l’UE ; « l’autonomie stratégique » est requise dans la production industrielle, technologique ou de défense. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait précédemment fait une déclaration remarquablement similaire. Le Drian a également demandé que les leçons de cet « abus de confiance » se reflètent dans le débat stratégique que mène actuellement l’Alliance de défense de l’OTAN : l’OTAN a besoin d’un nouvel équilibre entre ses membres.

Le gouvernement de Paris a longtemps appelé l’Europe à devenir plus indépendante militairement et moins dépendante des États-Unis. Derrière le slogan breton d’« autonomie stratégique » se cache un problème qui tient à cœur au président Emmanuel Macron : l’Union européenne doit réduire sa dépendance économique et technologique, par exemple pour produire davantage ses propres puces informatiques et réduire la dépendance aux importations en provenance d’Asie. L’humiliation dans le business des sous-marins semble désormais que Paris veut s’en servir comme argument pour faire avancer ce débat tenace.