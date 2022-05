Augusto Fernandez s’impose en France

Augusto Fernandez a remporté la course Moto2 au Mans et a célébré sa première victoire dans la catégorie des poids moyens depuis 2019. Aron Canet a pris la deuxième place, Somkiat Chantra a complété le podium. Marcel Schrötter passe de la 12e place sur la grille au top six, le leader du championnat du monde Celestino Vietti limite les dégâts avec la 8e place. Pedro Acosta est tombé en tête et a été éliminé.

Moto2 au Mans – film de course

réseau initial : Ajo Pedro Acosta de KTM a décroché la première pole position de sa carrière en Moto2 samedi et prendra le départ de la course depuis la première place. Jake Dixon et Augusto Fernandez complètent la première ligne. Sam Lowes serait parti de la quatrième place, mais le Britannique n’a pas reçu le feu vert après avoir marqué haut en qualifications. La deuxième rangée est occupée par Albert Arenas, Alonso Lopez et Aron Canet. Marcel Schrötter est parti de la 12e place, le leader du championnat du monde Celestino Vietti seulement de la 18e place.

Démarrer: Acosta a bien démarré et a pris la tête, derrière eux son coéquipier Fernandez en deuxième position. Dixon a mal commencé et a abandonné, Marcos Ramirez remontant à la cinquième place.

1 tour : Lopez a pris la quatrième place à Dixon à la chicane 3/4, Ramirez a également dépassé le Britannique. Quelques instants plus tard, Canet rejoignait également le pilote GasGas. Niccolo Antonelli chute en T6, Vietti retombe 20e.

2e tour : Lopez a dépassé Arenas au virage 3 pour prendre la troisième place. Tony Arbolino chute au virage 6, tout comme Fermin Aldeguer.

3ème tour : Canet dépasse Ramirez à la chicane 3/4 pour la cinquième place. Les coéquipiers de KTM-Ajo ont pu se détacher devant, ils avaient déjà 1,5 seconde d’avance sur Lopez.

4ème tour : Canet a utilisé le sillage du début à la fin, s’aspirant dans l’Arena et freinant dans le virage trois jusqu’à la P4. Le duo de tête s’est éloigné du reste du peloton de plus de 2,5 secondes. Dixon s’écrase au virage 13 mais est capable de continuer.

5ème tour : Canet a ensuite dépassé au virage 3, cette fois devant Lopez pour prendre la troisième place. Derrière, Cameron Beaubier a dépassé Ramirez pour la 6e place. Acosta a failli avoir un highside en accélérant pour le départ-arrivée !.

6ème tour : Lopez et Arenas sont entrés en collision au virage 7, tous deux s’écrasant.

7e tour : Acosta et Fernandez portent leur avance sur Canet à près de cinq secondes. Somkiat Chantra a réussi à dépasser Ramirez et à entrer dans le top 5. Marcel Schrötter est huitième, juste derrière Ai Ogura. Vietti est arrivé en P12.

8e tour : Bo Bendsneyder a reçu une pénalité pour un long tour pour avoir coupé le virage au virage quatre, le Néerlandais est actuellement 13e.

9e tour : Dixon était entouré d’Acosta et Fernandez, le Britannique traînant loin en bout de peloton. Schrötter a dépassé Ogura dans la course pour la septième place. Le leader du championnat, Vietti, a mal freiné au virage 8, a dû traverser le fond de gravier et retomber en P18.

10e tour : Au premier rang, Acosta a pu s’éloigner de Fernandez, à environ 0,3 seconde de son coéquipier. Beaubier augmentait la pression sur Canet, et Chantra se rapprochait également. Gabriel Rodrigo s’est écrasé au T14.

11ème tour : Acosta prend la tête au virage 6 ! Le champion du monde Moto3 en titre a perdu l’avant, Fernandez a pris la première place.

13ème tour : Ramirez chute au virage 7, Schrötter prend la cinquième place. Fernandez a mené le trio de Canet, Beaubier et Chantra par 6,5 secondes.

14ème tour : Schrötter a brièvement perdu P5 contre Ogura, mais a pu riposter assez tôt. Avant cela, Chantra a dépassé Beaubier au T6 et a pris la troisième place.

15ème tour : Chantra double Canet au virage 8, Beaubier dépasse également Pons.

16ème tour : Fernandez a prolongé son avance à 6,9 secondes. Chantra et Beaubier se retirent facilement de Canet. Schrötter et Ogura ont suivi 7,4 secondes en cinquième et sixième, suivis de Joe Roberts et Jorge Navarro.

17ème tour : Canet a récupéré et rejoint Beaubier. Vietti a dépassé Jeremy Alcoba et Bendsneyder, le plaçant en P13.

18e tour : Canet dépasse Beaubier au virage trois pour reprendre la troisième place.

19ème tour : Chantra s’est arrêtée au T8 et est sortie large, Canet et Beaubier passant. Ogura a dépassé Schrötter dans le troisième secteur et a pu partir tout de suite, il y avait déjà environ une demi-seconde entre les deux.

20e tour : Barry Baltus s’est écrasé au virage sept. Vietti a pris la douzième place à Jeremy Alcoba.

22ème tour : En tête, Fernandez a conservé son avance, toujours à 6,9 secondes. Derrière lui, Beaubier augmentait la pression sur Canet, et Chantra se rapprochait à nouveau.

23ème tour : Beaubier freine mal au virage 6 et perd beaucoup de temps, Canet parvient à s’éloigner un peu.

24e et avant-dernière manche : Fernandez a fait un pas, son avance fondant à 6,2 secondes. Beaubier ne pouvait plus réduire la distance avec Canet, Chantra se rapprochait plutôt. Le Japon a attaqué au tour 13 et a pris la troisième place. Schrötter était à près de deux secondes d’Ogura. Vietti est passé en P8.

25e et dernier tour : Fernandez continue de ralentir, un peu plus de cinq secondes pour Canet. Chantra peut se démarquer de Beaubier.

ligne d’arrivée: Fernandez a remporté sa septième course Moto2 de la saison au Mans, 3,7 secondes devant Canet. Chantra complète le podium, Beaubier est quatrième. Ogura a suivi à la cinquième place devant Schrötter et Roberts. Vietti, Navarro et Stefano Manzi complètent le top 10.