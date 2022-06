Au volant de la koda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI : Rapide et charmant

La Fabia de quatrième génération recevra une version avec les lettres RS exclusivement dans la version compétition pointue de Rally2. Pour le commun des mortels, Skoda ne proposera plus la Fabia RS ces vendredis-là. Mais il existe une version Monte Carlo, du nom du célèbre rallye, qui se tient chaque année dans le sud-est de la France.

En conjonction avec le quatre cylindres de 1,5 litre, qui donne à la Fabia 150 chevaux assez décents, je me demande si cette version ne peut pas au moins partiellement représenter la RS. Ainsi, lorsque le constructeur automobile a montré certaines de ces pièces pour les tester à l’occasion de la compétition appelée Fabia RS Rally2, j’en ai eu une pour le court voyage.

« Mais Monte Carlo n’est qu’un rendez-vous », je vous entends objecter, et bien sûr vous avez raison. De la même manière, de meilleurs sièges peuvent également être achetés dans la version Style dans le cadre du soi-disant Pack Sport. Mais la version Monte Carlo a quelques détails visuels qui tentent de la mettre dans une position « baby hot hatche ».

Skoda Fabia Monte-Carlo 1.5 TSI Photo: Marek Bednář, Actualités

Surtout avec la combinaison de la laque rouge et du toit noir, cela lui va très bien. Merci beaucoup grâce à l’élément rouge à l’intérieur; sur le tableau de bord et les sièges. Ils correspondent magnifiquement à l’extérieur rouge, mais si vous préférez le blanc ou le gris, ils s’accorderont bien aussi.

Super moteur, super sièges

J’ai donc fini par commencer quinze sous le capot. Ne vous attendez pas à un théâtre, il démarre tranquillement, comme le moteur de toutes les autres voitures Skoda courantes. Par rapport au trois cylindres d’un litre, la route est plus douce, les vibrations sont beaucoup moins importantes et le son est plus agréable, équilibré, moins grondant.

La suspension, bien sûr, reste inchangée et fonctionne bien sur les routes lisses et endommagées; peut parfois donner un peu de punch, mais il filtre bien les irrégularités et les roues ne rebondissent pas. Si l’on considère le Monte Carlo comme l’offre principale de la fabia, il n’y a malheureusement toujours pas de possibilité de régler la raideur des amortisseurs, du moins moyennant un surcoût, car le châssis est un peu mou lors d’une conduite plus serrée.

La chaise a l’air bien et tient bien le corps. Photo: Marek Bednář, Actualités

Sinon, les sièges sont très bien. Ils maintiennent le corps incliné et facilitent les déplacements rapides, car lorsqu’ils sont surchargés sur le côté, vous n’avez pas à penser à quoi et où attraper pour rester immobile. Cependant, en même temps, ils ne sont pas très profonds, donc ils ne sévissent pas.

La puissance du moteur est également amusante, surtout à vitesse modérée, et donne la joie de vivre. Ne vous attendez pas à quelque chose comme un moteur atmosphérique japonais à l’ancienne, c’est juste que cette fabia relativement petite avec une unité de puissance semble un peu sur-conçue – comme si elle avait un peu plus de puissance qu’elle ne le devrait. Mais ce n’est pas intrusif et le châssis le gère plutôt bien.

Les détails rouges, uniques à la version Monte Carlo, ont fière allure avec la peinture rouge, mais se marient également bien avec le blanc. Photo: Marek Bednář, Actualités

La Fabia n’a historiquement eu qu’un seul moteur plus puissant, la version RS de deuxième génération. Même ainsi, cette transmission est exclusivement associée à une transmission à double embrayage, mais celle-ci est bien plus moderne, meilleure et plus fiable.

J’aime aussi la rapidité avec laquelle la transmission réagit à la palette sous le volant en mode sport. Cela peut changer assez rapidement, mais en même temps en douceur. Un léger inconvénient est peut-être le saut relativement important entre les deuxième et troisième qualités – j’aimerais en avoir trois plus courtes.

Skoda Fabia Monte-Carlo 1.5 TSI Photo: Marek Bednář, Actualités

Si j’enlève la direction trop légère, les éléments qui ne rentrent pas très vite – mais qui sont aussi les plus faciles à remplacer – sont les pneus. Le tapis de course à pneus Primacy 3 n’a rien de tel dans la description de poste, mais le remplace par une assise plantaire plus sportive, et je pense qu’un peu d’ambiguïté dans la réaction au volant une fois que j’ai commencé à plier la voiture dans un coin va s’en aller.

Conclusion

En conséquence, cette Fabia Monte Carlo est une excellente voiture, si vous voulez un peu plus qu’une balade tranquille pour le travail ou le shopping. Bien sûr, il n’a pas la désignation RS, mais ni le koda ni les personnes qui l’ont acheté n’ont à en avoir honte.

Skoda Fabia Monte-Carlo 1.5 TSI Machine:

1498 cm3, moteur à essence à quatre cylindres en ligne, turbocompresseur Max. Afficher:

110 kW (150 ch) à 5000-6000 tr/min Max. couple :

250 Nm à 1500–3500 tr/min Transmission:

sept étapes deux embrayage 0-100km/h :

8 secondes Vitesse de pointe:

225km/h Consommation moyenne par WLTP :

5,6-6,1 l/100 km Veille / poids maximum :

1220-1364 / 1670-1720 kg Longueur × largeur × hauteur :

4108 × 1780 × 1459 mm Volume de bagages de base/maximal :

380/1190 litres Arbre entraîné :

de face Prix ​​de base du modèle :

339 900 CZK (Fabia 1.0 MPI 80k 5M/T Ambition) Prix ​​de la version de base :

544 900 CZK