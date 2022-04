Au moins sept personnes sont mortes dans des explosions en France. Parmi les victimes figurent deux enfants

Au moins sept personnes sont mortes dans une explosion dans un immeuble du sud de la France aux premières heures de lundi. La cause exacte reste incertaine, bien que des bouteilles de gaz aient été retrouvées à proximité du bâtiment.

L’explosion s’est produite vers une heure et demie du matin dans la ville de Saint-Laurent-de-la-Salanque dans le sud de la France. Selon les informations officielles, au moins sept personnes sont mortes, dont deux enfants. Après l’explosion, un incendie s’est déclaré, qui s’est propagé aux bâtiments voisins.

« Quand j’ai ouvert la fenêtre, une femme de la maison d’en face a appelé à l’aide. Mais ensuite je n’ai plus pu entendre sa voix. Les bâtiments étaient en feu, c’était la panique totale », a-t-il déclaré au journal. Parisiens la terrible expérience de la résidente de la maison voisine de Nadine Bretová. « J’ai entendu une très forte explosion, puis j’ai vu des flammes », a-t-il ajouté.

En voyage dans les Pyrénées-Orientales avec @ Préfet66nous nous sommes rendus sur les lieux de la grande explosion qui a frappé le centre du village de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. L’Etat est de leur côté. pic.twitter.com/c9wnd5OJUv —Olivier Dussopt (@olivierdussopt) 14 février 2022

L’explosion s’est produite dans une épicerie au rez-de-chaussée de l’immeuble. Les services de secours ont retrouvé cinq corps dans les décombres dans la matinée. Plus tard, le nombre de morts est passé à sept, mais selon les procureurs, ce n’est peut-être pas le dernier bilan.

Au moins 25 personnes ont été évacuées du drame, et une centaine de pompiers y sont intervenus la nuit. Au matin, l’incendie était maîtrisé, mais le bâtiment était toujours dangereux et inaccessible.



Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, est également arrivé. « J’ai perturbé mon déplacement à Montpellier. J’offre tout mon soutien aux troupes de l’Etat et à la population mobilisée. Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles », a-t-il écrit sur Twitter.

Le parquet a annoncé qu’une enquête avait été ouverte sur les circonstances et la cause exacte de l’explosion. La bouteille de gaz a été retrouvée à proximité du bâtiment. Cependant, il n’est pas encore clair s’ils étaient la cause de l’explosion ou s’ils ont simplement aggravé les choses.

TN.cz