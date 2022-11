Au moins 300 personnes sont mortes au Portugal et en Espagne en lien avec la canicule

Le ministère portugais de la Santé a enregistré 238 décès liés à la canicule entre le 7 et le 13 juillet, au-dessus de la moyenne à long terme. Les autorités sanitaires espagnoles estiment que la chaleur a contribué à la mort de 84 personnes de dimanche à mardi. Parmi ces groupes vulnérables, selon les autorités, figurent les personnes âgées ou ayant des problèmes de santé.

Selon l’Office portugais pour la protection de la nature (ICNF), les incendies de forêt dans le pays ont détruit plus de 25 000 hectares en une semaine seulement (ce qui équivaut à environ la moitié de la superficie de Prague), donc depuis le début de la année, des incendies ont brûlé. a endommagé un total de 38 600 hectares au Portugal, le plus depuis 2017. Au cours de l’année écoulée, les incendies de forêt ont brûlé 28 415 hectares de forêt, a rapporté DPA.

Selon lui, au cours des dix dernières années au Portugal, les incendies ont détruit en moyenne environ 20 000 hectares en six mois et demi. Mais les incendies de forêt de 2017 ont été particulièrement tragiques, lorsque des centaines de personnes sont mortes au cours de l’été au Portugal.

Plus de 2 000 pompiers combattent les incendies dans le pays aujourd’hui, et la situation s’améliore pendant la nuit. Selon un communiqué des autorités, 14 incendies se sont déclarés à 18h00 vendredi, auxquels 850 pompiers sont intervenus. Dans la soirée, dans la région de Guarda, dans le nord-est du pays, un avion de lutte contre les incendies s’est écrasé et son pilote est mort en combattant l’incendie. « Pour le moment, nous ne pouvons pas fournir plus de détails sur ce qui s’est passé », a déclaré le chef de la protection civile André Fernandes.

Plusieurs pompiers se sont retrouvés à l’hôpital en raison d’incendies au Portugal cette semaine. Le président Marcelo Rebelo de Sousa en a également visité un, au centre-ville de Lisbonne. Il a ensuite déclaré aux journalistes qu’il était d’accord pour que les conditions de travail des pompiers et des travailleurs forestiers soient améliorées. Le président a également répondu aux questions sur les raisons pour lesquelles il ne s’était pas rendu dans les zones touchées. Il a déclaré qu’il l’avait fait il y a des années et que cela « fait plus de mal que de bien » car sa présence avec une escorte ne fait que retarder les pompiers de leur travail.

La canicule actuelle au Portugal est extraordinaire, des records locaux ont été battus mercredi dans 13 stations, et la température la plus élevée (46,3 degrés) a été mesurée ce jour-là dans la ville de Lousa, dans la partie centrale du pays. Jeudi, la municipalité de Pinhao, dans le nord du pays, a enregistré 47 degrés, la température la plus élevée jamais enregistrée en juillet au Portugal continental, selon les médias locaux. Le record portugais actuel date d’août 2003, lorsqu’il mesurait 47,3 degrés dans le village d’Amareleja, dans le sud-est du pays.

Des températures élevées se produisent également en Espagne

Des températures élevées sévissent également en Espagne, où les incendies ont détruit des milliers d’hectares de cultures. Les pompiers sont intervenus dans l’ouest du pays près du parc national de Monfragüe, où les incendies ont détruit 1 000 hectares de forêt, de champs et de prairies depuis jeudi et ont également atteint une zone protégée. Selon les météorologues, des températures très élevées resteront également dans le nord de l’Espagne au cours du week-end. Dans d’autres pays, la température baissera, mais pas pour longtemps. Ils devraient remonter à partir de mercredi, rapporte EuropaPress.

Les températures ont grimpé à 40 degrés vendredi dans le nord de l’Italie, qui souffre d’une grave sécheresse. Des températures élevées sont également attendues en Italie ce week-end. Un immense incendie dans une pinède a englouti aujourd’hui la station balnéaire populaire de Bibione, où plusieurs touristes ont échappé aux flammes en sautant à la mer, écrit La Repubblica. Ils traitent également des incendies de forêt en Sicile, en Sardaigne et en Toscane. Dans la région des Pouilles, dans le sud de l’Italie, des touristes ont été évacués jeudi du château de Castel del Monte, près de la ville d’Andria, après qu’un incendie de forêt s’est propagé à proximité.

Des températures plus clémentes ont régné en Grèce, où des vents violents ont contribué à la propagation des incendies. Des incendies de grande ampleur se sont déclarés en Crète, où des habitants de plusieurs villages ont été évacués, ou au sud d’Athènes. Les incendies de forêt du pays ont commencé plus tôt que d’habitude cette année. Cependant, les dégâts sont encore moindres par rapport à l’an dernier. A cette époque, les incendies avaient brûlé 100 000 hectares de terres, le plus en 15 ans.