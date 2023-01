Au lieu de diesel, il y a un générateur d’hydrogène. L’entreprise alimentera l’ensemble du bâtiment avec

Devinn a lancé un chargeur de voiture électrique qui utilise de l’hydrogène et un générateur qui convertit l’hydrogène en électricité et en chaleur. Pour couvrir les fluctuations de la demande, le système est équipé de sa propre batterie haute tension. L’hydrogène est stocké dans des réservoirs sous pression et l’oxygène est obtenu à partir de l’air ambiant.

« Nous l’avons en développement, mais nous l’amenons dans des festivals où nous essayons de montrer la technologie au grand public (destiné au grand public, note éd.), » a déclaré Luboš Hajský dans le programme et le podcast Agenda, affirmant qu’il essayait également de réparer la mauvaise réputation injustifiée de l’hydrogène. Au festival Rock for People, le générateur a montré qu’il pouvait alimenter la scène, aidant également les maisons touchées à tornade dans Moravie.

Pour l’instant, cependant, l’un des gros problèmes est le prix, qui freine la demande de générateurs d’hydrogène. « Les entreprises sont intéressées, mais le prix est environ dix fois supérieur », a ajouté Hajský, ajoutant que les prix chuteraient avec des expansions plus importantes. « Vous devez avoir autant d’applications que possible et cela le rendra moins cher », a-t-il ajouté, ajoutant que l’hydrogène a des propriétés très similaires à l’essence et au diesel.