Ash Party : le numéro un mondial a battu Iga wiątek pour se qualifier pour la finale internationale à Adélaïde avant l’Open d’Australie

Le numéro un mondial du parti Ash atteint la finale internationale d’Adélaïde

Le numéro un australien Ash a battu le défenseur du titre Iga wiątek 6-2 6-4 en demi-finale de l’International d’Adélaïde samedi pour donner le coup d’envoi à l’affrontement contre Elena Rybakina du Kazakhstan.

Barty, qui a remporté le tournoi de 2020, a dominé du début à la fin, marquant 76% de ses premiers points de service.

Le joueur de 25 ans menait 3-2 après la première pause dans le premier set, puis à travers une autre pause, et le couple amoureux a tenu bon dans le premier set.

L’Australienne a continué sur sa lancée gagnante dans le deuxième set, brisant tôt pour mener 2-1, puis réussissant à conserver un point d’arrêt pour garder son service 4-2.

Barty remporte Adelaide International en 2020

Malgré tous ses efforts, Swiatek, cinquième tête de série en Pologne, n’a pas pu faire grand-chose pour retenir la vague de Barty, finissant par abandonner le match après une heure et 27 minutes.

« Ce n’est vraiment pas réel », a déclaré Barty. « Le match d’aujourd’hui était très amusant et Ega est un champion incroyable. Il m’a fait jouer mon meilleur tennis. Il n’y a pas grand chose. »

« A chaque match de ce tournoi, je me sens mieux. J’espère qu’il y en aura plus demain dans le réservoir. »

Plus tôt samedi, Rybakin, septième tête de série, a réalisé une solide performance, battant la Japonaise Misaki Doi 6:4, 6:3.

Elena Rybakina a atteint la finale en battant Misaki Doi du Japon

Rybakina a trébuché sur la pause dans la seconde moitié du premier set, mais a cassé sur place. Il a ensuite envoyé cinq as pour remporter le premier set 6-4 avant de battre Doi deux fois dans le second pour sceller la victoire.

« C’était difficile », a déclaré Rybakina. « J’ai commencé très lentement, je me suis concentré sur les montées et les descentes. J’ai très bien joué et je suis content de cette victoire. Cela m’a vraiment aidé aujourd’hui.

Dans le tournoi ATP 250 masculin d’Adélaïde, la deuxième tête de série Karen Khachanov a battu la troisième tête de série croate Marina Cilic 7-6 (3) 6-3 pour sceller sa place en finale.

Il affrontera le deuxième vainqueur de la demi-finale de la Russie, Khachanov, qui voit de l’espoir dans la compétition nationale avec la tête de série française Tanasi Kokinakis, Gael Monfils.

Reste à atteindre la finale à Melbourne

La tête de série Rafa Nadal a battu la recrue finlandaise Emil Rossovoori samedi, s’imposant 6-4 7-5 et assurant sa place dans la finale du Melbourne Summer ATP 250 Group 1, où il affrontera le qualifié Maxime Crissy of America. .

L’Espagnol, disputant son premier tournoi depuis août, a été observé par un Rosofori en difficulté avant de s’en sortir indemne en moins de deux heures à la Rod Laver Arena.

Les deux joueurs étaient forts au service lors des premiers échanges avant que l’incroyable qualité de Nadal ne brille alors qu’il faisait une pause cruciale dans le neuvième match et terminait le set avec facilité.

Rafael Nadal dispute sa première compétition depuis août

Rosofori n’a jamais laissé Nadal tenir le coup dans le deuxième set, le faisant passer de la ligne de base à des victoires consécutives.

Le numéro 95 mondial a cassé un match nul 3-5 mais a dû déplorer plusieurs chances de percée car Nadal en a fait assez pour assurer la victoire.

« C’est un retour important. Commencer la nouvelle saison en Australie signifie beaucoup », a déclaré Nadal. « Bien sûr, je dois faire mieux sur le terrain… mais c’est étape par étape. »

Lorsqu’on lui a demandé comment allait son corps, le vainqueur à 20 reprises a ajouté: « Bien. Nous verrons demain… le corps est en bonne forme. Je dois m’améliorer dans ces jeux. Il s’agit d’être patient et de faire de mon mieux à chaque fois. «

L’ancien numéro trois mondial Grigor Dimitrov a perdu 7-5, 7-6 (9) devant une Chrissy bien servie, qui a marqué 17 as contre la Bulgarie et a gagné en utilisant son quatrième point du match pour se qualifier pour la dernière.

Le Canada bat la Russie et se qualifie pour la finale de la Coupe ATP

Denis Shapovalov et Felix Auger-Aliassime ont remporté le match décisif en double contre les tenants du titre contre la Russie et ont amené le Canada à la finale de la Coupe ATP de samedi.

Le Canada a battu le duo russe Daniil Medvedev et Roman Sviulin 4-6 7-5 10-7 dans le dernier set d’un super bris d’égalité pour faire match nul 2-1 et jouer pour l’équipe dimanche pour 10 millions de dollars (7,4 millions de livres sterling). C’est arrivé contre l’Espagne.

Felix Auger-Aliassime (à gauche) et Denis Shapovalov célèbrent une double victoire décisive

Après avoir remporté le simple entre Shapovalov et Medvedev, les quatre joueurs sont retournés à la Ken Rosewall Arena pour le double.

La Russie a semblé avoir l’avantage avant que le Canada ne fasse match nul tard à la pause du deuxième set, puis a pris de l’ampleur dans le super bris d’égalité, qui s’est joué avec 10 points au lieu de sept.

« Felix a été exceptionnel en première mi-temps puis en prolongation, ce qui les a fait beaucoup jouer. Il est incroyable », a déclaré Shapovalov. « Nous nous battons toujours. Nous avons une bonne chimie et un bon esprit d’équipe, donc cela nous aide beaucoup.

Plus tôt, Medvedev, le numéro deux mondial, a battu Auger Aliasim 6:4 6:0 pour garder les espoirs de la Russie de défendre le titre de la Coupe ATP en vie.

Shapovalov a remporté le match en simple contre Roman Sviulin

Denis Shapovalov a remporté une victoire canadienne et atteint la finale en battant Roman Sviulin 6-4, 5-7, 6-4 dans le premier simple, plaçant Medvedev dans une position incontournable pour remporter le deuxième match.

« Denis m’a aidé et l’équipe à aller de l’avant », a déclaré Auger-Aliassime. « Ce fut un début difficile en double, nous pouvons donc revenir de cette façon, c’est vraiment un effort d’équipe. »

« C’est l’essence même de la Coupe ATP. Vous pouvez toujours gagner après avoir été en solo et perdre dans des matchs difficiles en simple. C’est en fait un travail d’équipe, et nous sommes heureux de le faire. Nous sommes très contents de toute l’équipe. »