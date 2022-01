Artesina est la destination avant-gardiste de l’équipe nationale

Artesina a regardé l’avenir avec des yeux optimistes. « Les Amis de la montagne » est le premier du Piémont à ouvrir ses pistes en novembre et accueille ainsi les amoureux de la neige et du ski. Tout cela grâce à l’engagement maximal du chef d’escale et de l’ensemble du personnel. La direction a toujours été les investissements visant à améliorer la qualité des nombreux services offerts au public.

Artesina fait partie du domaine MondoleSki, entre la vallée d’Ellero et Frabosa Soprana avec une piste de 110 kilomètres et 24 remontées mécaniques. En particulier, Artesina peut compter sur le « joyau » de Turra. « Il y a une vue incroyable de là-bas. On peut voir jusqu’à l’Adamello, le Mont Rose et le Cervin – souriant Pietro Blengini, chef de station – Puis depuis les pentes de la Turra, sous Mondol, toutes les pentes se développent jusqu’à une zone habitée à 1300 mètres. Stations qui ont beaucoup de dénivelé puisque le point le plus haut est Cima Durand à 2100 mètres d’altitude, le point le plus bas est Rastello à 900 mètres d’altitude. Donc le dénivelé est important et nous permet d’avoir des pentes importantes et difficiles, mais il y a aussi des pentes modérées et faciles.

Le plateau de Tura est une piste très facile, également appréciée de la plupart car vous skiez toute la journée au soleil. Ces dernières années, Artesina n’a cessé de se développer et surtout d’investir. « En fait, nous avons un système d’enneigement très performant qui nous permettra d’ouvrir cette station et toutes les pistes sont développées dans la ville à partir de la fin de Turra d’abord – a poursuivi Blengini – A partir de l’année prochaine, un lac sera également opérationnel qui aura une valeur touristique panoramique au niveau de la Turra ainsi que le bassin que nous avons déjà sous la Scalette ».

Réserves d’eau de 60 000 mètres cubes. « Ce mètre cube d’eau produit 180 000 neiges, ce qui nous permet d’enneiger nos principaux versants. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Le Rocche Giardina est un télésiège à quatre places, construit il y a deux ans, qui relie Prato Nevoso et dessert une descente panoramique. À l’avenir, d’importants investissements sont attendus au niveau de l’usine également à Piano delle Turra ».

Du point de vue des performances sportives, Artesina est une station balnéaire à la pointe de la technologie. « Nous avons accueilli plusieurs fois l’équipe nationale qui est venue s’entraîner avec nous ces dernières années. Chaque année, nous organisons des courses de haut niveau, comme le week-end dernier pour le Grand Prix d’Italie ». Dans la hiérarchie des courses importantes il y a la Coupe du Monde, la Coupe d’Europe puis le Grand Prix. « Tous les pays européens de l’arc alpin sont venus concourir pour des trophées, donc des athlètes de haut niveau. Immédiatement après deux autres courses, au niveau italien, sur la même piste. Ensuite, nous aurons un concours, tout aussi important mais un peu plus goliardique: le Grand Prix Giovanissimi, auquel participent des enfants jusqu’à 14 ans, sera une fête de compétition avec trois cents enfants de toute l’Italie. Lors des dernières vacances de Noël, de nombreux Ski Clubs sont venus s’entraîner avec nous en plus de ceux de chez nous. Et les équipes de la zone ligurienne peuvent aussi s’entraîner sur nos pistes ».

Des champions comme Marta Bassino, Sofia Goggia et Federica Brignone ont adopté Artesina. « Ils viennent chez nous quand la course est plus ou moins proche du Piémont, donc dans les Alpes françaises ou suisses. Ils s’entraînent spécifiquement sur les pistes de Mirafiori, ce qui est très exigeant compte tenu de la proximité avec d’autres courses de Coupe du monde en raison des pentes assez raides qui sont présentées ».

Au cours de ces semaines, le ski à artesina est également très pratique grâce à la « saison promotionnelle ». Le domaine Mondolèski est ouvert, avec accès depuis Rastello, de 8h30 à 16h30 et les forfaits de ski peuvent être achetés directement à la billetterie ou en ligne si vous avez un porte-clé sur le site www.artesina.it.

Mises à jour en temps réel sur la page www.facebook.com/Artesina. Pour plus d’informations, vous pouvez appeler le 0174242000 ou écrire à posta@artesina.it.