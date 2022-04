Argentine – Brésil, pour la Coupe du monde Montaigú Sub 17 : scandale et coups de poing en fin de match

Et scandale c’est en direct ce lundi en finale du Tournoi mondial de football de Montaigú, qui a eu lieu dans la ville de Vendée, France; il s’agit de la compétition internationale traditionnelle pour la catégorie des moins de 17 ans, bien qu’il ne s’agisse pas d’une Coupe du Monde de la FIFA pour un joueur de cet âge. Le Brésil a battu l’Argentine 2-1 et est devenu champion. Mais le résultat final est devenu une anecdote après ce qui s’est passé à la fin du match. Les joueurs de l’équipe dirigée par Diego Placeente n’ont pas supporté une certaine provocation dans la célébration de leurs rivaux et a commencé dans une bataille féroce entre footballeurs des deux pays. Une situation qui dure quelques secondes, mais qui peut ensuite être stoppée.

Lorsque l’arbitre du match a donné le coup de sifflet final, l’équipe brésilienne a commencé par une célébration d’un côté du terrain. Plusieurs Argentins sont tombés au sol, le cœur brisé par la défaite, mais il y avait aussi d’autres situations. Certains frais des joueurs Scratch La jeunesse argentine n’a pas aimé ça et c’est là que la folie est arrivée. Agustín Ruberto et Gianluca Prestianni sont les deux jeunes qui réagissent le plus

Coups, bousculades, insultes et moments de tension qui a mis du temps à se terminer car même si beaucoup voulaient arrêter le combat, ils ont recommencé ailleurs sur le terrain. Entre les collaborateurs, le juge et quelques footballeurs, les violences cessent.

Trompada entre l’Argentine et le Brésil en finale U17

Ce n’est pas le seul incident qui s’est produit entre L’Argentine et le Brésil dans le tournoi international des jeunes. En Amérique du Sud en 1983, au stade Hernando Siles, pour la finale du Championnat d’Amérique du Sud que l’équipe nationale a perdu 3-2. Après le troisième but du Brésil, Dunga a insulté les gardiens Luis Islas et Mario Vanemerak.

Le milieu de terrain argentin a réagi et a commencé à se frapper de tous les côtés. Les joueurs ont continué avec des courses et des coups de poing – en particulier Islas, Carlos Enrique et Oscar Olivera-. Carlos Pachamé, l’entraîneur de l’équipe, a également participé à l’incident. La police attaque un photographe argentin. Le match est arrêté.

Lors de la Coupe du monde U20 1991 au Portugal, L’Argentine a perdu 3-0 contre une équipe locale et a été éliminée. La situation ne s’est pas arrêtée là : il y a eu trois joueurs de football expulsés (Paris, Pellegrino et Juan Esnaider, qui ont tenté de frapper le juge avec une tête), une attitude discutable dans laquelle il y avait aussi insulte à l’arbitre et le staff technique mené par Reinaldo. Merlo. Les sanctions de la FIFA ont été sévères : suspension de l’équipe U20 pendant deux ans, ce qui l’a empêchée de disputer la Coupe du monde 93 ; Esnaider a été disqualifié pendant un an des matches internationaux.

L’Argentine a perdu en finale de la Coupe du monde U-17 contre le Brésil 2-1 @Argentine

Ce qui s’est passé a quelque peu terni l’ordre imposé par Pablo Aimar qui était absorbé par sa formation Pekerman, l’un des promoteurs du fair-play de l’équipe de jeunes de l’AFA. L’héritage de José va bien au-delà des titres qu’ils ont remportés, mais repose également sur la formation des footballeurs en tant qu’êtres humains.

En 2019, avant la Coupe du monde des moins de 17 ans au Brésil, dans la salle de jeux de l’enceinte d’Ezeiza, le staff technique a posé une affiche avec les « 8 commandements » suivis d’un engagement avec la légende « nos valeurs ». Sentiment d’appartenance (tout donner pour s’habiller), Détermination (faire avec courage), Humilité (admettre ses erreurs, se laisser aider), Générosité (donner plus de 100%), Enthousiasme (vouloir faire, répandre), Respect (aider , accepter l’amour, excusez-moi, bonjour), travail d’équipe (personne n’est aussi bon que tous ensemble) et engagement (toujours). La liste se termine par une phrase motivante pour les jeunes : « Mettez cette chemise… Si vous êtes impatient d’y penser, imaginez-la vivre !!! ».

Choisi réalisé par Diego Placeente perdu ce lundi contre le Brésil 2-1 en finale du tournoi amical international de Monteigu, en France et de cette façon, il n’a pas pu défendre le championnat qu’il a remporté en 2019. De cette façon, c’était la première finale que l’équipe de jeunes a perdue dans cette compétition. Les deux autres fois où il a fait les rondes olympiques, c’était en 2002 et 2019.

Près de 2 minutes après le début du match, Canarinha a frappé le premier: d’une passe profonde entre les lignes, une erreur de Froilán Díaz, qui a terminé Endrick et le ballon a rebondi au fond des filets. Pas le meilleur départ pour l’Argentine. Mais dix minutes plus tard, il va réagir. Agustín Ruberto récupère un ballon perdu dans la surface de réparation après l’erreur de Verdamarelo et il a sorti un joueur chilien spectaculaire établir l’égalité.

Mais après 35 minutes, le Brésil reprenait l’avantage. Penalty accordé par l’arbitre pour une faute de González sur Endrick pour une poussée dans la surface. Luis Guilherme a converti le penalty maximum et avec son troisième but de la compétition, il a porté le score à 2-1 peu après la fin de la première mi-temps. L’Argentine a tenté d’égaliser et a parcouru la région du Brésil, mais encore une fois, la meilleure chance était le Brésil. Une autre erreur de Froilán Díaz a fourni le rebond sur un coup franc délicat de João Henrique et le tir droit de João Pedro sur le poteau.

Malgré la recherche de l’albiceleste, la rencontre n’est pas venue et finalement le Brésil a défendu le titre. La jeunesse argentine, cependant, ils ont un super tournoi avec des victoires contre la Belgique (2-1), le Portugal (3-0) et la France (2-0), mais ils n’ont pas réussi à couronner le tout face à une très bonne équipe de Verdeamarela. Un classique montrant que les deux puissances sud-américaines continuent de sortir des joueurs pour l’avenir.

Les joueurs argentins ont perdu contre le Brésil et après le match, il y a eu un incident lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans @Argentine

L’équipe d’Argentine a été formée avec Froilán Díaz (Unión); Dylan Gorosito (Boca), Tobías Palacio (Argentine), Facundo González (Rivière) et Juan Villalba (Vélez); Camilo Rey (Boca), Kevin Gutiérrez (Rosario Central), Valentín Lucero (River); Alan Ovelar (Argentinos Juniors), Gianluca Prestianni (Vélez) et Ruberto (River). L’équipe nationale, qui est également dirigée par Pablo Aimar, poursuit désormais sa préparation pour affronter l’Amérique du Sud, qui se qualifiera pour la Coupe du monde au Pérou qui se jouera l’année prochaine.