aputová à vélo en Moravie, Johnson en lune de miel, Macron en scooter : c’est ainsi que les dirigeants mondiaux profitent de leurs vacances

Le Premier ministre britannique profite vraiment pleinement de cet été. Au cours des deux dernières semaines, lui et sa femme Carrie sont partis en vacances pour la deuxième fois, cette fois en Grèce. Le couple avait prévu un séjour plus tôt dans les Alpes slovènes au lieu de leur lune de miel, dont ils n’ont pas pu profiter immédiatement après le mariage de l’année dernière en raison de l’épidémie de coronavirus. À cette fin, ils ont choisi la célèbre station balnéaire de Vila Planinka dans la belle région de Jezersko. Située dans une vallée, cette station prône dans sa brochure « l’équilibre énergétique » et une bonne accessibilité depuis la capitale, Ljubljana.

« Nous avons passé un séjour très agréable », a-t-il déclaré Johnson pour les médias locaux. « Nous avons parcouru toutes les montagnes disponibles, nagé dans les lacs, fait du vélo et nous nous sommes généralement bien amusés. »

En Grèce, le couple a été aperçu en train de faire du shopping dans la ville côtière de Nea Makri, près d’Athènes. Parallèlement, le père du Premier ministre, Stanley Johnson, possède une villa à quelques heures de la ville évoquée. Les Johnson devraient donc s’y reposer.

Passer des vacances avec sa femme n’est pas la seule activité de loisir que Johnson a prise cet été. Il a déjà eu le temps d’organiser une garden-party à Downing Street ou de piloter un Eurofighter Typhoon.

Cependant, la joie des loisirs n’est pas partagée avec Johnson par nombre de ses associés politiques. Mary Kelly Foy, députée travailliste de la ville de Durham, s’est adressée à Twitter pour répondre à l’humeur détendue du Premier ministre d’une manière quelque peu dure. « Jeudi : Annonce de zéro aide pour les personnes aux prises avec la hausse des prix du logement. Samedi : vacances en Grèce. Il s’est moqué de toi. » il a écrit.