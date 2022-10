Après une deuxième mi-temps ratée, les basketteurs ont perdu contre la France lors des éliminatoires du Mondial

Paris – Les basketteurs tchèques ont perdu 60:95 pour accueillir les favoris français au début du deuxième tour des éliminatoires du Championnat du monde à Paris, bien qu’ils aient remporté le premier tour. Après une série de trois victoires à la fin du groupe précédent, ils ont perdu leur quatrième en sept matchs. Le prochain duel attend les hommes de l’entraîneur Ronen Ginzburg samedi à partir de 18h15 à Chomutov contre la Hongrie, et ce sera aussi un échauffement pour les Championnats d’Europe, l’un des groupes de base que l’O2 Arena Prague accueillera au départ. Septembre.

Timothé Luwawu-Cabarrot et Guerschon Yabusele ont marqué 16 points lors de la victoire de la France. Dans l’équipe tchèque, le capitaine Vojtěch Hruban est devenu le meilleur buteur avec 14 points.

Les Tchèques ont commencé sans les quarterbacks blessés Tomáš Satoranský et les malades Vít Krejčí et Jaromír Bohačík. La France a présenté quatre joueurs de la NBA – Rudy Gobert, qui a été transféré de l’Utah au Minnesota après la fin de la saison, Evan Fournier des New York Knicks, Luwawu-Cabarrot d’Atlanta et Théo Maledon de l’Oklahoma.

« Félicitations à la France pour la victoire. Je pense que nous avons bien joué en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, nous n’avons pas pu gérer la pression. Alors que nous en avons perdu six en première mi-temps, nous en avons ajouté 19 de plus en seconde. Nous avons perdu trois quarterbacks ces derniers jours et c’était plus difficile aujourd’hui de gérer cette pression. Il faut tirer de bonnes choses de la première mi-temps. Des équipes plus grandes que nous ont actuellement perdu ici avec la même marge. Nous devons respecter cela et nous devons nous préparer pour le prochain match », a déclaré Ginzburg aux journalistes.

Le duel a été précédé d’une cérémonie d’adieu avec l’ancien capitaine de l’équipe de France, Boris Diaw. Les inscriptions vont à l’équipe tchèque. Bien que Luwawu-Cabarrot ait répondu au premier panier du capitaine Hruban, l’équipe de Ginzburg menait 10-2 avec un record de 8-0 encadré par un trois points de Hruban et un cinq points d’Ondřej Balvín.

« Respect pour la France. Mais je ne pense pas qu’ils s’attendaient à ce que nous jouions comme ça. Nous avons joué en équipe, nous avons partagé le ballon, nous leur avons rendu difficile le tir, nous n’avons rien donné. Et le deuxième mi-temps ? Nous avons eu des ennuis. Dans un match comme celui-ci, vous êtes sous pression pendant quarante minutes, pas dix minutes. Leurs remplaçants avaient faim, nous ne pouvions pas les contrôler. Ils ont réussi à transformer une pause rapide. La France est l’un des trois meilleures équipes du monde, on peut tirer beaucoup de points positifs de ce match », a déclaré le pivot Balvin.

La France a ensuite amorcé un revirement, bien que Balvín ait fait 12: 5, mais une séquence de neuf points a donné l’avantage à l’équipe locale pour la première fois. Cependant, les Tchèques ont plutôt montré une séquence de 12 points et mené 26:16.

Au début du deuxième quart-temps, Balvín a assuré une avance de 11 points aux Tchèques, et Tomáš Kyzlink l’a portée à 35:24 après la passe de Hruban avec une contre-attaque efficacement terminée. Jan Vesel a immédiatement poussé le plus gros avantage du Tchèque dans le match à 12 points.

Mais la France contrôlait la section suivante 13:2 et réduisait le score à 38:39. Yabusele les mène de 12 points et la star locale Gobert commence à s’imposer dans le fond du panier. L’avance de 42:38 avant la mi-temps a été confirmée par le trois points de Ginzburg par Hruban, qui menait les buteurs de 14 points à la mi-temps.

Le début de la deuxième mi-temps a été retardé de près de 20 minutes à cause d’un problème de panier, puis la France a démarré grâce aux smashs de Yabusele et Gobert. Avec deux six convertis, Yabusele a donné une autre avance à la France pour la troisième fois seulement du match, et après un autre smash de Gobert, l’avance du favori avait augmenté.

Près de trois minutes après le début de la première mi-temps, Balvín s’imposait, mais un tir à trois points de Thomas Heurtel et des passes de Fournier, Gobert, Vincent Poirier et Luwawu-Cabarrot donnaient une avance de 56-44 aux locaux.

Les Tchèques n’ont pas pu le dépasser offensivement en raison des blocs de Gobert et Terry Tarpey, qui ont joué deux fois de suite. La France a vraiment dominé le troisième quart-temps. Ils ont marqué 28 points et les Tchèques n’ont marqué que huit points dans le panier, ce qui a entraîné un retard après la pause.

Dans le reste du match, l’équipe locale a creusé l’écart dans l’Accor Arena pleine à craquer. Il compte jusqu’à 35 points et la France compte cinq buteurs avec des points à deux chiffres – en plus de Luwawu-Cabarrot et Yabusele, Gobert (14), Elie Okob et Poirier (tous deux 10).

« La deuxième mi-temps a été difficile. On ne leur a rien donné gratuitement, on a lutté pour les rebonds mais malheureusement on n’avait pas assez de rotation pour les maintenir à un haut niveau comme la France. Nous devons admettre qu’ils sont les meilleurs. meilleure équipe. Mais nous devons garder en nous-mêmes comment nous aidons à quel point nous sommes agressifs. Malheureusement, une défaite à ce niveau vous tue », a déclaré Balvin.

Il ne voulait pas trouver d’excuses pour l’absence du chef d’équipe de Satoransk. « Ce n’est pas si important, nous avons essayé beaucoup de matchs sans lui, par exemple lors des éliminatoires de la Coupe du monde. Il n’a pas joué avec nous pendant la saison, on ne le voit pas. Nous savons que. notre génération vieillit, il faut laisser les jeunes s’élever. Surtout Viktor (Půlpán) m’a étonné, il a très bien joué. Nous avons des joueurs qui doivent apprendre à gérer des situations similaires. Et c’est la meilleure façon possible », a ajouté Balvin.

Qualifications des basketteurs pour accéder au Championnat du Monde – Groupe K :

Français – Tchèque 95:60 (18:27, 38:42, 66:50)

Plus grand nombre de points France : Luwawu-Cabarrot, Yabusele 16 tous les deux, Gobert 14.

Composition et points de la République tchèque : Hruban 14, Balvín 12, Kyzlink 9, Sehnal 6, Veselý 4 – Jelínek 7, Auda 3, Peterka 3, Kříž 2, Půlpán, Palyza, Vyoral.

Infraction : 16 : 17. Lancers francs : 20/13 – 13/9. Triple : 6:7. Rebonds : 43:35.

Hongrie – Lituanie 78:88 (38:44), Monténégro – Bosnie-Herzégovine 88:69 (41:26).

Table: