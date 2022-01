Après quatre jours de recherche, ils ont arrêté la femme qui a causé le gros accident sur le Tour de France

Femme en jaune avec une affiche qui a causé un accident historique au Tour de France

le mystérieux femme en jaune qui a causé un grave accident au Tour de France retrouvé par la police après quatre jours d’enquête et rester arrêté ces dernières heures. Le fanatique essayant de montrer à la caméra une affiche avec un message pour ses grands-parents s’est soldé par un incident d’une ampleur historique lors de l’un des événements cyclistes les plus importants au monde.

Comme détaillé par la chaîne RTL, accusé d’avoir créé ce scandale arrêté et placé en garde à vue à Landerneau après quatre jours de perquisition. La loi indique qu’il peut être puni d’une ans de prison n’est pas efficace et une une amende économique minimale de 1 500 euros, bien que les médias français aient précisé que si un coureur devait se retirer de la compétition à cause de sa faute déposer une plainte, la peine peut être considérablement augmentée.

Cas qui s’est produit 45 kilomètres pour boucler la première étape du Tour de France, a pris une dimension mondiale en raison du grand nombre de personnes concernées. Cette femme met une partie de son corps sur du ruban adhésif alors que les caméras de télévision passaient sans s’apercevoir qu’un important peloton de cyclistes arrivait derrière. La marque qu’il portait a rendu la tâche difficile au vétéran Tony Martin, qui est tombé de la roue et a provoqué un effet de chaîne qui s’est terminé par l’écrasement de la plupart des coureurs au sol.

Celui qui a pris le plus mal, ce sont les Espagnols Marc Soler, qui souffre fracture de la tête radiale et de la tête ulnaire gauche, a dû quitter la course immédiatement. Le fan, qui est resté debout après l’accident comme le montrent les images aériennes, a rapidement fui les lieux avant que les autorités policières ne se présentent. « Je pensais faire des reproches au public, à cause de ça tout le Tour a été jeté à la poubelle et je me sens très en colère », a déclaré le cycliste espagnol dans une chronique qu’il a créée pour le journal catalan Première ligne.

La femme est restée debout après avoir lâché l’accident

Les autorités policières ont lancé ce même samedi une recherche intensive de l’accident, cherchant l’aide de témoins qui pourraient identifier la personne responsable de l’incident. « Toute personne pouvant fournir une pièce d’identité peut contacter le centre opérationnel de la gendarmerie de Finisterre », était le message émis par la gendarmerie locale et les médias locaux ont répondu à ce moment-là Ouest de la France.

Bien que pour l’instant pas plus de détails sur sa nationalité ni de détails sur sa vie privée, le média français s’est aventuré le jour même de l’accident qui les femmes sont des « étrangères » et d’autres le définissent comme un spectateur de l’Allemagne. Sur les réseaux sociaux, il se définit comme « Fanatique d’Opi-Omi » pour la pancarte qu’il portait à la main et qui contenait un message d’encouragement pour ses grands-parents dans une langue répertoriée comme mixte entre le français et l’allemand.

* Vidéo d’accident embarrassante

Le directeur adjoint du Tour de France, Pierre-Yves Thouault, avait prévenu il y a quelques jours qu’ils allaient porter plainte contre la femme en question : «Nous poursuivons cette femme qui s’est si mal comportée. Il faut le faire pour que la petite minorité de personnes qui ne respectent pas les règles ne gâche pas le spectacle pour tout le monde. » Dans le même temps, le directeur des événements sportifs, Christian Prudhomme, a fait part de sa profonde colère : « C’est inacceptable. La foule vient sur le Tour pour voir le champion, le champion qu’elle aime, pas pour regarder la télévision. Ceux qui méritent la télévision sont les champions, pas des gens comme ça. Si les gens veulent se voir, se voir, il y a un miroir pour ça ! Il faut respecter les coureurs, le Tour, les champions ! »

Les premières informations policières indiquent que l’enquête ouverte autour de la femme est liée à « blessure accidentelle avec une incapacité de moins de trois mois en raison d’une violation volontaire des obligations de sécurité ou de précaution ». Malgré les recherches intensives des forces de sécurité, la gendarmerie Finisterre craint de ne pas pouvoir localiser la femme impliquée dans l’incident. « Cela peut être délicat car, a priori, la femme est seule. Et les images télévisées ne sont pas assez précises pour l’identifier », ont-ils expliqué aux médias. La Dépêche. Les premières déclarations de témoins ont révélé que le fan était seul sur les lieux.

Le cycliste français Cyril Lemoine a été l’un des plus touchés (Photo: Reuters)

L’une des photos les plus impressionnantes laissées par l’accident est celle d’un cycliste français Cyril Lemoine, qui a dû être précipité de la compétition pour être examiné en détail par des spécialistes. L’athlète de 38 ans s’est retrouvé avec quatre côtes cassées, un pneumothorax modéré et une blessure derrière l’oreille ce qui l’oblige à être hospitalisé dans la ville de Brest.

journal allemand image rapporté dans le numéro de samedi que les cyclistes circulent dans un vitesse moyenne 50 km/h lorsqu’un accident dangereux s’est produit dans une partie de l’étape reliant la ville portuaire de Brest à la commune de Landerneau.

En réponse aux événements dangereux qui balaient le monde, le gouvernement local renforce la sécurité dans la prochaine étape du Tour de France pour éviter un nouvel accident et ils ont distribué 500 policiers militaires pour les 183,5 kilomètres de la deuxième phase qui s’est développé entre Perros-Guirec et Mur-de-Bretagne.

LES PHOTOS D’ACCIDENT LES PLUS CHOQUANTES

Bryan Coquard après le crash (Photo : Reuters)

Coquard, en vert, à terre après le crash (Photo : Reuters)

Voici le coureur suisse Marc Hirschi après un accident (Photo: Reuters)

Cyril Lemoine reçoit sa première cure (Photo: Reuters)

Un assistant médical aide Marc Hirschi (Photo: Reuters)

Certains cyclistes se remettent encore après une chute (Photo: Reuters)

Le coureur français Cyril Lemoine a dû quitter la course (Photo: Reuters)

Les médecins se préparent au transfert de Lemoine (Photo: Reuters)

