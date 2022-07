Après le passage du glacier sur l’Italie, les échos se sont déplacés. Denk pe o esk obti

Parmi les 20 suspects figuraient eux, selon l’agence de presse italienne Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA).

En plus des trois rescapés, recherchez 11 Italiens, Roumains et un chasseur d’Autriche et de France. Il y a huit obts, dont un en cendres selon les Italiens.

Selon fa Maurizio Fugatti de la province de Trident, il y a un total de sept obts. Les huit enfants rapportés par les médias sont dans un état critique, mais ils mangent toujours, a rapporté la télévision RAI.

Cependant, le ministère des Affaires étrangères n’a pas confirmé qu’il devrait être repris. De la publicité italienne à ce jour, nous n’avons aucune information confirmée sur les soldats tchèques disparus ou morts. L’avocat général de Milan était en contact avec la police italienne, mais la situation dans la ville n’est pas claire, donc les opérations de sauvetage sont en cours, a déclaré le ministère des Affaires étrangères (MFA) après 11 heures du matin à la demande d’iDNES.cz.

Jusqu’à présent, la ligne d’écoute téléphonique du ministère des Affaires étrangères a été contactée par un certain nombre de citoyens tchèques qui ont harcelé quelqu’un dans la région. La plupart de ces initiatives réussissent à empêcher les gens de s’appeler, ou nous constatons qu’ils sont en difficulté, explique TK Mariana Wernerov du département des communications d’Ernnas Polka.

Il y a moins de chance de faire pipi sous la glace

Des hélicoptères dotés d’un équipement spécial qui détecte les signaux cellulaires ont également été envoyés dans la région. Nous n’allons pas creuser, car le matériau du glissement de terrain public (dimanche), composé de poussière, de glace et de roche, a suffisamment durci, a déclaré Maurizio Dellantonio du service de secours alpin à la presse italienne.

Les médias italiens ont rapporté que cet après-midi, un morceau de glace a glissé du sommet de la Marmolada, où la tragédie s’est produite.

Le Premier ministre italien Draghi est arrivé dans la ville lundi après-midi après des complications causées par les cinq saisons. Selon lui, cet événement dramatique est certainement lié aux atteintes à l’environnement et à la situation climatique. Il a déclaré que le gouvernement devrait prendre des mesures de précaution pour minimiser la possibilité qu’une tragédie similaire ne se reproduise.

Les sauveteurs ont déclaré à la presse italienne que les chances de retrouver quelqu’un en vie n’étaient pas élevées. L’acte de salut complique le temps de la souffrance. Au bout d’un quart d’heure, les actions de ptrac, interrompues par le bruit, ont repris. Selon l’équipe de secours, l’identification des victimes a également été difficile, car de nombreux corps ont été déchiquetés par la glace.

Selon Il Messaggero, il y a des Italiens, des Allemands, des Roumains et des Européens entre les deux. Huit personnes, dont deux étrangers, ont été blessées lors d’une avalanche de glacier au pied de la Marmolada, mais leurs nationalités n’ont pas été dévoilées par les médias italiens.

Certains médias, comme la télévision SkyTg24 ou l’agence ANSA, publient sur leur site internet à neuf heures du matin, La Repubblica à dix.

Les employés de l’avocat général tchèque à Milan essaient d’obtenir plus d’informations auprès des locaux, nous n’avons pas encore d’informations officielles du côté italien. La situation dans la ville n’est pas claire, les opérations de sauvetage se poursuivent, a déclaré Mariana Wernerov du département des communications du ministère de la Défense.

même le bureau de presse provincial Trident n’a pas pu confirmer la mort ou la présence du touriste tchèque sur le glacier à la demande de TK.

Il y a maintenant huit victimes, trois ont été identifiées, dont des Italiens. Une vingtaine de personnes ont déménagé, selon le journal Il Messaggero parmi eux se trouvent des Italiens, des Allemands, des Roumains et des Ei.

Il appelle ça un risque

Les sauveteurs au sol ont été libérés de la ville dimanche soir en raison d’un éventuel nouveau glissement de terrain du glacier, cinq hélicoptères ont été déployés pour fouiller la zone. La nuit des chiens s’est poursuivie à l’aide de drones équipés de caméras thermiques. A la lumière du salut, les ténèbres continuent leur activité. Le risque d’une nouvelle chute est élevé, a déclaré Walter Cainelli, qui dirige le service local de secours en montagne et de spéléologie, au journal La Repubblica.

Les propriétaires des 16 voitures, qui se trouvent actuellement sur un parking près de la route d’accès à la zone, font désormais l’objet d’une enquête, a indiqué le service de montagne. Deux de ces véhicules ont des plaques d’immatriculation tchèques.

Lundi matin, le Premier ministre italien Mario Draghi devait boire en ville. Deux groupes d’anciennes victimes arrivent, leurs corps transportés au stade d’hiver du village de Canazei, où on les voit pleurer.

C’était une catastrophe inimaginable, un tel massacre que l’identité exacte des victimes serait déterminée par des autopsies, car les corps ont été déchirés par l’écoulement de la glace et de la roche, ont déclaré des géomètres à l’ANSA. La masse de glace et de roche gravissait la montagne à une vitesse de 300 kilomètres à l’heure, a écrit le journal Il Messaggero.

« Nous avons entendu un bruit, comme une très forte pluie, nous nous sommes retournés et avons vu six ou sept personnes qui ont commencé à lutter pour s’échapper, mais très rapidement une vague noire est venue et a tout recouvert », a déclaré dans une interview à la station Tgr Rai Trentino un femme qu’il a embarquée dans les montagnes avec son mari. Le scientifique Hort était là, qui après un moment nous a calmés et a appelé les secours. ils nous ont dit quoi faire, a-t-il ajouté.

Je n’ai jamais rien vu de tel à Marmolad. Ce n’était pas une avalanche hivernale ordinaire, bonne ou stupide ; c’est une vente. Si nous voulions faire une comparaison avec la construction, nous pourrions parler de défaillance structurelle, a déclaré un sauveteur à l’ANSA. Il est clair qu’il s’agit d’un phénomène météorologique que même les meilleurs guides ne peuvent prévoir, a-t-il ajouté.

Record de température

Selon les premières informations, le glacier s’est rompu dans la section menant de Pian dei Fiacconi à Punta Penia à une altitude de 3 260 mètres sur le chemin menant au sommet de Marmolada.

Des témoins oculaires ont affirmé que le bloc de glace s’est brisé en deux endroits et a failli créer une avalanche d’éclats de glace à l’avant d’une longueur d’environ cent mètres. Au moment de la formation du massif, peu de touristes se trouvaient dans cette section.

Au sommet de la Marmolada, qui culmine à 3343 mètres au-dessus de ma plus haute montagne des Dolomites, un record de température de dix degrés Celsius a été établi samedi. Il fait une chaleur extrême, déclare Walter Milan, écologiste alpin italien de RAI TV. C’est quelque chose de complètement inhabituel, a-t-il ajouté.

Carlo Budel du lodge Capanna Punta Penia a parlé sur Instagram des pires moments et jours où les morceaux pourraient se détacher. Peu après midi un dimanche d’été, plusieurs grimpeurs se sont retrouvés sur le massif populaire.

Des incidents similaires ne peuvent être évités

L’expert des glaciers Zbynk Engel de l’Université Charles est également d’accord avec le fait que les avalanches de glaciers sont liées au changement climatique.

Cela dépend de la température, dit Engel. C’est facile à voir même au moment de l’événement. Parce qu’il était entre cinq heures et demie et cinq heures de l’après-midi. À quelle heure est le pic de température dans ces lacs, a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si des incidents similaires devaient être évités ou des zones à risque identifiées, il a déclaré que certaines des routes les plus fréquentées pourraient être surveillées.

Poppad essaie de fermer. Il y a quelques années, il était possible de fermer des routes dans la région montagneuse de Bergel tout l’été. Et il a fallu environ un an pour voir l’ampleur d’une crête rocheuse. Mais il y a des exceptions quand des choses comme ça se produisent, a-t-il dit.

En ce qui concerne la situation climatique dans les Alpes, Engel a déclaré que la température y est supérieure de 1,6 degré et de deux degrés Celsius à celle de l’époque préindustrielle.

En plus de l’augmentation de la température, la profondeur de sa fusion augmente. Lorsqu’il fond, la surface devient meuble et il est probable que des centaines de roches glissent. Dans ce cas, il s’agit principalement d’un problème glaciaire, mais bien souvent, il s’agit d’une combinaison, ajoute-t-il.