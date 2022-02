après l’arrivée de l’ouragan Doreen, de fortes pluies

Ce La France, après la neige et les vents violents déclenchés par la tempête Doreensi vous en préparez un nouvelle vague de mauvais temps avec de fortes pluies et des risques d’inondations importantes dans le département Pyrénées. Seconde Météo Franceimposant précipitations assez importantes tant en durée qu’en quantité. Un pic de mauvais temps est attendu entre midi et soir aujourd’hui, avec des précipitations qui dureront jusqu’à lundi après-midi. Demain la limite pluie-neige peut monter jusqu’à environ 2000 m, avec un risque accru d’avalanches.

A partir de demain et jusqu’à lundi soir, une perturbation très active sera responsable d’un épisode pluvieux continu et soutenu sur le département pyrénéen. La limite d’enneigement pourrait remonter à environ 2000 m lundi (possibilité de fonte des neiges). Risque de#avalanche debout demain. pic.twitter.com/gpBiMHkfFB – VigiMétéoFrance (@VigiMétéoFrance) 8 janvier 2022

Alerte à l’orange dans le sud de la France : fortes pluies cumulées et fortes inondations attendues

De fortes pluies arrivent le long des Pyrénées dans le sud de la France, selon Météo France ils feront une accumulation importante en 48 heures, de l’ordre de 40-80 mm dans les plaines, 100-130 mm dans les contreforts et 150-200 mm en montagneoù localement ils peuvent rouler 250 millimètres. Sur la base de la situation décrite, l’agence météorologique française a émis une alerte météo orange à six départements dans le sud-ouest de la France : Landes, Pyrénées Atlantiques, Gers, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne e Ariège.

Ouragan Doreen, vents records dans le nord et le sud de la France mais aussi en Corse : rafales jusqu’à 149 km/h en Bretagne

Ce Ouragan Doréen il a traversé une grande partie du nord de la France avant de toucher les Pyrénées orientales et la Corse, battant des records de vent mensuels. Hier jeet des rafales d’ouragan ont frappé le nord puis le sud de la France. Le long de la côte nord-ouest de la Bretagne il y a eu des rafales de 149 km/h à Brignogan et 147 km/h à la pointe de Chemoulin. Tour du dimanche corseoù l’ouragan s’est produit jusqu’à 180km/h un Cagnano. Aussi le Roussillon et les Alpes Maritimes ont connu de très fortes rafales avec 129 km/ha Leucate et Saint-Cézaire-en-Siagne.

Dans la région Paris record de vent mensuel établi à Orly avec 116 km/h, battant l’ancien record de 115 km/h le 3 janvier 2018. Storm Doreen est célèbre pour le nombre de départements touchés: plus d’un tiers des départements souffrent dans une ou plusieurs communes, en plaine et en colline, des vents supérieurs à 100 km/h et les deux tiers des départements locaux ont connu une ou plusieurs rafales supérieures à 90 km/h.