Après l’alarme incendie dans la salle : l’équipe DEB a également battu le Danemark

Après le 1-0 (0-0, 1-0, 0-0) contre le Danemark jeudi, la sélection du sélectionneur national Toni Söderholm peut déjà confirmer la décision tôt ce vendredi face à l’Italie (3h20 / Sports et MagentaSport). Avec une victoire obligatoire contre une équipe extérieure, la quatrième équipe de la Coupe du monde 2021 ne pourrait théoriquement se qualifier à nouveau pour les huitièmes de finale.

Jeudi, l’Allemagne a remporté le match contre le Danemark à Helsinki, qui a commencé avec 100 minutes de retard, même sans les attaquants blessés de la LNH Tim Stützle et Lukas Reichel et Leon Gawanke, qui ont fait le déplacement plus tard. L’attaquant de la LAH Marc Michaelis des Marlies de Toronto marque le but gagnant en supériorité numérique (33e minute).

le choc est bien amorti

L’élection de la Fédération allemande de hockey sur glace a pris la surprise d’évacuer la salle pendant l’échauffement. « Ce n’est pas une préparation ordinaire. Il faut le cacher et être un professionnel », a déclaré le capitaine Moritz Müller sur Sport1.

Les équipes, les spectateurs et les journalistes ont dû quitter la salle environ une demi-heure avant le début du match à 15h20, heure allemande. En équipement, les joueurs défendent à l’extérieur. Les pompiers sont arrivés et ont rapidement éteint le « petit feu ». Il était initialement difficile de savoir si ou quand le jeu serait jouable. Selon l’association mondiale, il n’y a pas eu de blessés.

« Bien sûr, vous n’avez pas la même préparation si vous vous asseyez environ une heure avant le match », a poursuivi Müller. Malgré les circonstances défavorables, l’équipe de Söderholm a pris la première place avec une troisième victoire consécutive en Coupe du monde contre ses rivaux directs en quart de finale et est maintenant renforcée : le défenseur de l’AHL Gawanke et l’attaquant de l’AHL Reichel qui a ensuite voyagé contre l’Italie ont également joué contre l’Italie selon au vice-président de la DEB Andreas Niederberger est « certainement une option » pour leur premier passage pendant le tournoi.

Ligne d’attaque reconstruite

« Nous avons beaucoup de qualité. Nous espérons que les deux nous donneront un élan positif », a déclaré Söderholm. Le duo n’est arrivé en Finlande que le jour du match – trop tôt pour être prêt contre le Danemark. On ne sait pas encore quand Stützle pourra jouer à nouveau après sa blessure au genou. contre la France lundi (3:3) 2) En réponse à l’échec, Söderholm a reconstruit trois des quatre lignes d’attaque.

La petite communauté de supporters allemands a accueilli l’équipe avec des applaudissements alors qu’elle entrait sur la patinoire pour le début du match, qui a été reporté à 17h00, heure allemande. L’odeur de brûlé n’avait pas complètement disparu de la salle. Dans le quatrième match des préliminaires, ce qui est important compte tenu de la constellation du tableau, les deux équipes ont regardé dans le premier tiers comme si elles devaient d’abord se trouver. Il n’y avait pratiquement pas de scènes dangereuses, seul le défenseur de la LNH Moritz Seider donnant l’exemple avec la barre transversale.

Ce n’est que dans le tiers médian que l’intensité montait et que l’Allemagne s’améliorait : dans la première majorité, l’attaquant berlinois Marcel Noebels n’a pas eu de chance de frapper la barre transversale (26e). Cela n’a fonctionné que mieux lors du prochain jeu de pouvoir: Michaelis a dévié le ballon de manière convaincante lors d’une autre présentation frappante de Noebel.

Contre un Danemark menaçant avec l’attaquant de la LNH Nikolaj Ehlers des Jets de Winnipeg et l’ancien attaquant de la LNH Frans Nielsen des champions allemands Eisbären Berlin, le match est resté passionnant jusqu’à la fin. Comme lors de la victoire cruciale face à la Slovaquie (2-1), le gardien de la LNH Philipp Grubauer a fait preuve du sang-froid nécessaire.

Cour de la maison