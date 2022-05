Après la France, la Russie expulse 24 membres du personnel de l’ambassade d’Italie

QUE La Russie va expulser 24 employés de l’ambassade d’Italie à Moscou, a annoncé mercredi l’agence de presse russe RIA, citant le ministère russe des Affaires étrangères.

Selon la publication, il s’agissait d’un acte de représailles après que l’Italie a décidé d’expulser 30 diplomates russes pour des raisons de « sécurité nationale » le mois dernier.

La nouvelle est tombée le même jour que le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré 34 diplomates français « persona non grata », également en représailles à l’expulsion de 35 diplomates russes en France et de six autres espions russes « sous couverture diplomatique ». .

Ce mercredi également, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a convoqué l’ambassadeur d’Espagne à Moscou, Marcos Gómez. L’information a été confirmée par des sources diplomatiques à l’agence de presse Europa Press, qui a déclaré que cela pourrait être la première étape vers l’expulsion de fonctionnaires diplomatiques d’Espagne en Russie.

Ce mercredi marque le 84e jour de l’invasion russe de l’Ukraine. Selon les dernières données confirmées par l’Organisation des Nations unies (ONU), qui prévient que le nombre réel pourrait être bien supérieur, 3 752 civils ont été tués et 4 062 autres blessés depuis le début de l’invasion.

