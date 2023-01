Après la Floride, Ian a frappé Jin Karolna, il y avait 200 000 personnes sans électricité

L’ouragan Ian a touché terre près de Georgetown et de Charleston. Pour Charleston, cela représente une menace accrue, car selon un rapport d’expert de 2020, 90% des propriétés résidentielles y sont vulnérables aux inondations, rapporte la station ABC.

En plus des tripes, Boue a également amené avec lui un enfant qui était enflé et bavait abondamment. Le niveau peut monter d’un à deux mètres dans les zones les plus touchées. Il existe un risque de tornades dans les villes éloignées du centre de la tempête.

les routes sont encore petites, il y a des arbres tombés et des inondations locales. Nous nous attendons à ce que les chiffres augmentent, a déclaré Kim Stenson, rédactrice en chef de la division de crise des femmes pour Jin Karolna, lors d’une conférence de presse vers 19 h HE. La condition met la vie en danger. Mais pour l’instant, nous n’avons pas le temps de parler de sacrifices, a déclaré le gouverneur McMaster.

La tempête se déplace maintenant à environ 22 kilomètres par heure au nord de Jin Karolna à Severn Karolna.

Jeudi, Ian a frappé la Floride avec la force d’un ouragan de catégorie 4 et a provoqué un code matériel connu. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré qu’au moins 700 opérations de sauvetage avaient été menées jeudi, y compris des opérations aériennes impliquant l’US Air Force, la Garde nationale et des équipes de recherche et de sauvetage de la ville. Selon lui, une tempête tropicale a provoqué une centaine de codes historiques, deux villes du comté de Lee ont été déclarées détruites.

Je n’ai pas de chiffres confirmés, mais je peux confirmer que le nombre de morts se compte par centaines. Il y avait des milliers de personnes qui attendaient d’être secourues, a déclaré le shérif du comté de Lee, Carmine Marceno, à l’ABC.

Ian a frappé la côte ouest de la Floride près de la ville de Fort Myers mercredi en tant qu’ouragan de catégorie quatre sur cinq avec des vents atteignant 241 km/h. Ivel a ravagé l’état péninsulaire avant de s’affaiblir en une tempête tropicale. Mais ensuite, il s’est transformé en ouragan de catégorie 1 au-dessus de l’Atlantique.

On ne sait pas encore combien de personnes atterriront en Floride en conséquence. L’agence AP a déclaré qu’au moins six personnes sont mortes, dont deux personnes qui ont roulé dans un fossé inondé dans leur voiture. CNN a signalé 19 décès à travers la Floride, principalement dans les comtés de Charlotte et Lee.

Le président américain Joe Biden a déclaré jeudi que Ian pourrait devenir l’ouragan le plus meurtrier de l’histoire de la Floride. sa force reste incertaine, mais nous entendons dès le début qu’il pourrait y avoir eu des pertes de vie importantes, a-t-il ajouté, ajoutant que le plus grand nombre de secouristes de l’histoire récente a été préparé en Floride.

L’étendue des dégâts peut être vue, par exemple, sur une image aérienne publiée sur Twitter par le shérif du comté de Lee, Carmine Marceno. Le maire de Fort Myers, Kevin Anderson, a décrit la tempête comme un désastre. Il tombera sur le bateau. Ce sont de gros navires et comme s’ils étaient des jouets, a-t-il dit, debout parmi les décombres.

Personne n’est mort dans la ville, environ 200 personnes ont été secourues selon les rapports locaux. L’alimentation sera rétablie progressivement. Environ 80% de la ville est toujours sans électricité.

Jusqu’à ce qu’ils dégagent la route et sécurisent les lignes électriques, je veux vraiment que les gens restent chez eux. Ce n’est pas sûr là-bas. Il y a donc des arbres qui peuvent tomber. On dit souvent que plus de gens meurent après les ouragans, et c’est parce que les arbres tombent… (et) les gens sont électrocutés, a déclaré le maire.

Il a ajouté qu’il se rendrait en Floride, si les conditions le permettaient. Il a déclaré que le gouvernement fédéral couvrirait 100% des taxes que la Floride encourrait en réponse à cet événement extraordinaire. Selon lui, les résidents concernés pourraient recevoir 37 900 dollars (950 153 couronnes) pour les réparations domiciliaires et 37 900 dollars supplémentaires pour les objets perdus tels que les voitures ou autres biens personnels.