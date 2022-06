Après Castex, lisabeth Borne est devenue la nouvelle première ministre de la France

L’actuel Premier ministre français, Lisabeth Borne, est devenu le nouveau Premier ministre français. En référence à l’Elysée, l’agence AFP informe aujourd’hui. Elle est la deuxième femme nommée à ce poste. Il remplace Jean Castex, qui dirigeait le cabinet depuis juillet 2020 et a démissionné dans l’après-midi.

Les présidents français actuels Emmanuel Macron et Borne devraient nommer leurs gouvernements dans les prochains jours.

La politicienne de 61 ans est la première femme à occuper le poste de Premier ministre depuis l’époque d’Edith Cresson. Il a dirigé le gouvernement français de 1991 à 1992 sous le président socialiste François Mitterrand. « Je veux dédier ma candidature à toutes les petites filles et leur dire de poursuivre leurs rêves », a déclaré Borne dans son discours inaugural.

« Il est vraiment temps qu’une autre femme occupe ce poste, et je sais que Borne est un homme incroyable avec beaucoup d’expérience. Je pense que c’est un très bon choix », a déclaré Cresson à BFM TV.

Borne est ministre du Travail dans le gouvernement Macron depuis 2020. Auparavant, il dirigeait le ministère des Transports et dirigeait également le ministère de l’Environnement, où il faisait appliquer des lois plus favorables aux cyclistes.

Au ministère de la Main-d’œuvre, il a supervisé les négociations avec les syndicats, qui ont abouti à la réduction des allocations de chômage pour certains demandeurs d’emploi. Sous son influence, le chômage est tombé à son plus bas niveau depuis 15 ans et le chômage des jeunes est tombé à son plus bas niveau depuis 40 ans.

Borne a déclaré aujourd’hui que la France devait agir « plus vite et plus vigoureusement » dans la lutte contre le changement climatique. Dans son discours, il a également promis de continuer à travailler pour protéger le pouvoir d’achat des Français, qui, selon les sondages, est une préoccupation majeure pour les électeurs.

La démission de Castex était attendue, comme il est courant en France qu’un gouvernement démissionne avec l’entrée en fonction d’un nouveau président. Le second mandat de Macron débute officiellement ce week-end. Cependant, le changement de poste de Premier ministre est également lié aux efforts de Macron pour changer de cap avant les élections législatives de juin.

Les observateurs disent que Macron doit montrer qu’il ressent la frustration des électeurs exprimée par le faible taux de participation et le fort soutien de la droite et de la gauche. Par conséquent, il recherche un Premier ministre avec des politiques vertes et sociales.

Selon Reuters, Borne répond à ce profil et pourrait faire face à un défi de l’homme politique de gauche Jean-Luc Mélenchon, qui a terminé troisième de l’élection présidentielle. Mélenchon a formé une large coalition de gauche qui ambitionne de remporter les prochaines élections législatives.