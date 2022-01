Après avoir perdu un contrat de sous-marin d’un milliard de dollars, la France qualifie les négociations américano-australiennes de « coup de poignard dans le dos » et compare Biden à Trump | Monde

Le « contrat du siècle », comme on l’appelle en France, prévoit la construction de 12 sous-marins à propulsion diesel et électrique et le transfert de technologie, mais l’Australie s’est retirée de l’accord après avoir signé mercredi les Aukus, un traité militaire avec les États-Unis et le Royaume-Uni.

« Cette décision brutale, unilatérale et inattendue me rappelle ce que faisait Trump », a déclaré le chancelier français Jean-Yves Le Drian à la radio France Info. « Je suis en colère et amer. Cela ne se fait pas entre alliés. »

« C’était un coup de poignard dans le dos. Nous avons créé une relation de confiance avec l’Australie et cette confiance a été rompue », a déclaré Le Drian.

« C’était un coup de poignard dans le dos. Nous avons créé une relation de confiance avec l’Australie et cette confiance a été rompue », a déclaré Le Drian.

Aukus – un jeu de mots pour l’acronyme des trois nations en anglais (UA, Royaume-Uni et États-Unis) – est un traité militaire contre la présence militaire croissante de la Chine dans la région indo-pacifique, qui comprend les océans Indien et Pacifique. (voir vidéo ci-dessous).

Le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie travaillent ensemble pour contenir la Chine

Reliant les océans Pacifique et Indien, la mer de Chine méridionale (ou mer de Chine méridionale) possède des routes commerciales qui transportent 1/3 des marchandises mondiales et plus de 3 000 milliards de dollars américains par an (plus du double du PIB du Brésil).

Parmi les termes de l’accord figure la nouvelle flotte australienne de sous-marins à propulsion nucléaire., ce qui conduirait le gouvernement australien à annuler son contrat avec la France, ainsi qu’à coopérer dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la technologie quantique et la cybersécurité.

Le décret de « l’accord du siècle » a été signé en 2016 par François Hollande, alors président de la République, et Le Drian, alors ministre de la Défense. Le groupe naval français a remporté les appels d’offres du Japon et de l’Allemagne.

Le gouvernement chinois a également critiqué l’accord (voir vidéo ci-dessous).

« Cette coopération sur la question des sous-marins nucléaires compromet gravement la paix et la stabilité régionales, augmente la course aux armements et affecte également les efforts internationaux en matière de non-prolifération nucléaire », a déclaré le porte-parole chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

La Chine dénonce le pacte de sécurité entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie : « irresponsable »